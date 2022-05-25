يتوقع خبراء الأرصاد موسم أعاصير نشط للغاية هذا العام.

ويرجع ذلك إلى أن أنماط الطقس في الشتاء، ستتأثر بشدة بظاهرة طبيعية تُعرف باسم "النينا" للمرة الثانية على التوالي.

أصدر علماء من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وهي خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية، التوقعات الرسمية لموسم الأعاصير الذي يمتد من يونيو/ حزيران حتى نوفمبر/ تشرين الثاني.

يدعم ذلك التوقعات من جامعة ولاية كولورادو ومكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا.

وتشير جميعها إلى أعداد أعلى من المتوسط لعواصف وأعاصير كبيرة.

يأتي ذلك في أعقاب ثالث أكثر موسم نشاطا على الإطلاق، في العام الماضي، والموسم الأكثر نشاطا في عام 2020، عندما تم استنفاد جميع الأسماء المحددة مسبقا مع الحاجة إلى استخدام الأبجدية اليونانية.

وستجعل التوقعات لموسم 2022 هذا الموسم السابع على التوالي فوق المتوسط للأعاصير.

ويشير خبراء الأرصاد من جامعة ولاية كولورادو إلى أن هناك فرصة بنسبة 70٪ لحدوث إعصار كبير واحد على الأقل، من الفئة 3 أو أعلى، يضرب الساحل القاري للولايات المتحدة.

لماذا موسم نشط آخر؟

تستند التوقعات إلى عدد من العوامل ولكن أحد أكثرها تأثيرا هو التردد الجنوبي لظاهرة النينا.

هذا نمط مناخي يحدث بشكل طبيعي في شرق المحيط الهادئ وله آثار على الطقس في جميع أنحاء العالم.

ويشير إلى الرياح التجارية المتغيرة ودرجة حرارة سطح البحر في هذه المنطقة مع ظاهرة النينو الأكثر دفئا من المتوسط، وبرودة النينو أكثر من المتوسط والمرحلة المحايدة.

ويمكن أن تعني ظاهرة النينا موسم أعاصير أكثر نشاطا لأنه يقلل من رياح القص، التغيير المفاجئ في سرعة الرياح و/أو اتجاهها، في أعالي الغلاف الجوي مما يسمح للعوصف الاستوائية بالتطور بسهولة أكبر.

وتشير توقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، إلى أن العوامل الأخرى التي تسهم في زيادة النشاط هي أكثر دفئا من متوسط درجات حرارة سطح البحر في المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي، ورياح التجارة الأطلسية الاستوائية الأضعف وزيادة الرياح الموسمية في غرب إفريقيا.

انحدار النينا المزدوج؟

لوحظت ظاهرة النينا على مدار فصلي الشتاء الماضيين، والمعروفة في مجتمع الأرصاد الجوية باسم الانحدار المزدوج. منذ أن بدأت السجلات في عام 1950، حدث هذا ثماني مرات فقط من قبل.

ووفقا لتوقعات من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية والمكتب الأسترالي للأرصاد الجوية، هناك احتمال بنسبة تقارب الـ 60٪ لاستمرار ظاهرة النينا أو أن تتحيّد قليلا طوال موسم الأعاصير.

حتى أن بعض نماذج الكمبيوتر تشير إلى حالة محايدة أو شبيهة بالنينا حتى فصل الشتاء في النصف الشمالي للكرة الأرضية، مما يجعلها نادرة جدا، وهي "الانحدار الثلاثي".

لقد حدث هذا مرتين فقط من قبل منذ أن بدأت السجلات. وسيكون له تأثير على موسم الأعاصير في عام 2023، ومع تأثير ظاهرة النينا على أنماط الطقس الأخرى في جميع أنحاء العالم سيكون له عواقب أبعد من ذلك.

كانت ظاهرة النينا عاملا رئيسيا في الفيضانات المدمرة في شرق أستراليا هذا العام وخطورة الجفاف المستمر في كاليفورنيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الانحدار الثلاثي لظاهرة النينا يبدو أمرا محتملا، فإن دقة تنبؤات النينو في الربيع مشكوك فيها.

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هل هناك رابط بتغير المناخ؟

مع توقع موسم نشط آخر، قد يتساءل الكثيرون عما إذا كان لتغير المناخ دور في هذا.

نظرا لأن القوة الدافعة الرئيسية لتطور العواصف الإستوائية والأعاصير هو نمط التذبذب الجنوبي النينو الذي يحدث بشكل طبيعي، ويشير العلماء إلى أن تغير المناخ ليس محوريا في زيادة العواصف.

ومع ذلك، نظرا لكون العامل الآخر لتطور العواصف أكثر دفئا من متوسط درجات حرارة سطح البحر في المحيط الأطلسي ومنطقة البحر الكاريبي، فقد يكون لذلك تأثير.

ومع المحيطات الأكثر دفئا، يتوفر المزيد من الوقود المتاح للعاصفة لتتطور وتشتد بسرعة. وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، هناك "ثقة عالية" في أن نسبة الأعاصير المدارية الشديدة ستزداد على نطاق عالمي مع زيادة الاحترار.