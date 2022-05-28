PA Media يتوقع حضور نحو 60 ألف مشجع لليفربول في النهائي الذي يقام في باريس

يسعى فريقا ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في مباراة يتوقع أن تكون مثيرة وممتعة مساء السبت.

ويتطلع ليفربول للفوز بالبطولة للمرة السابعة، بينما يأمل الريال في خطف اللقب للمرة الرابعة عشرة.

ومن المتوقع وصول نحو 60 ألف مشجع لليفربول - كثير منهم بدون تذاكر - إلى العاصمة الفرنسية حيث يحاول فريق يورغن كلوب جمع الفوز بكل من كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس كاراباو، ودوري أبطال أوروبا في مباراتهم 63 والأخيرة في موسم 2021-22.

حقق ريال مدريد رقمًا قياسيًا في الفوز 13 مرة، ويتطلع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي للفوز بالمسابقة للمرة الرابعة - وهو أكبر عدد لمدرب في تاريخ البطولة - بعد قيادته لميلان (2002-2003، 2006-2007) وريال (2013-14) إلى البطولة الأوروبية المرموقة.

يتجه ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في خمسة مواسم، في أعقاب خيبة الأمل من الخسارة بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي.

وقال كلوب مدرب الريدز: "نحن جميعًا في مزاج جيد. إذا كنت تتمتع بصحة جيدة، كما هو الحال مع الأولاد بالتأكيد، فإن الحياة تمنحك الفرص مرارًا وتكرارًا وفي هذه الحالة نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف المدرب الألماني: "ثلاثة نهائيات في خمس سنوات استثنائية لأن هذه المنافسة صعبة حقًا. إنها خاصة حقًا. نريد فعلا أن ننجح وسنرى ذلك".

وبينما يتطلع ليفربول لتحقيق ثلاثية في الكؤوس، يحاول ريال مدريد تحقيق ثنائية بالفوز بالبطولة الأوروبية بعد تتويجه بطلاً للدوري الإسباني.

من خلال قيادة ريال مدريد إلى لقب الدوري الإسباني رقم 35 الشهر الماضي، أصبح أنشيلوتي أول مدرب يفوز بالدوري في جميع بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.

وقال أنشيلوتي، مدرب تشيلسي السابق: "فريقان عظيمان سيواجهان بعضهما البعض، والفريق الذي يتمتع بمزيد من الشجاعة والشخصية سيفوز في النهاية".

سيتم تحديد الفائز اليوم مع وقت إضافي وركلات الترجيح، في حالة عدم التمكن من الفوز خلال الوقت الأصلي للمباراة.

PA Media تلعب المباراة في استاد "دي فرانس" هو الملعب الوطني لفرنسا الذي استضاف نهائي كأس العالم 1998

معركة من العيار الثقيل

يجمع النهائي المنتظر بفارغ الصبر بين فريقين من أقوى الفرق في كرة القدم الأوروبية.

بينما يسعى ريال مدريد للفوز باللقب للمرة الرابعة عشرة، أي ضعف عدد الأندية الأخرى، فإن فوز ليفربول سيجعله يتساوى مع ميلان (7) في المركز الثاني في قائمة الأبطال بشكل عام.

ويتنافس كل من مهاجم ليفربول السنغالي، ساديو ماني، ومهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، والتي تُمنح لأفضل لاعب في العالم.

سجل بنزيمة، 34 عامًا، 15 هدفًا في أوروبا هذا الموسم - بما في ذلك هاتريك مرتين - وهو أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا في 2021-22، بينما لعب ماني دورًا أساسيًا في أول فوز لبلاده بكأس الأمم الأفريقية في فبراير/ شباط.

كما ساعد ماني السنغال في التأهل لكأس العالم 2022، وفاز اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا بكأسين محليين مع ليفربول هذا الموسم.

وبشأن بقائه في صفوف الريدز من عدمه هذا الصيف، قال ماني إنه سيعطي إجابة "خاصة" بشأن مستقبله بعد المباراة النهائية الليلة.