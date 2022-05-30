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نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التكهنات عن مرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشدد في مقابلة تلفزيونية على أن ما وصفه بـ "تحرير" منطقة دونباس بشرق أوكرانيا يمثل "أولوية رئيسية" بالنسبة لروسيا.

ودفاعا عن العملية العسكرية الروسية الجارية بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الغزو، قال مرة أخرى إنها تهدف إلى "نزع سلاح" جارتها.

وكرر موقف الكرملين، الذي لاقى سخرية على نطاق واسع، بأن روسيا تقاتل "نظام النازيين الجدد".

ووصف لافروف الأنباء التي تتحدث عن مرض الرئيس الروسي بأنها مجرد شائعات، قائلا لا توجد أي إشارات تدل على إصابته بأي مرض.

ويبلغ الرجل الذي هيمن على روسيا لأكثر من عقدين من الزمان 70 عامًا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي إشارة إلى أن الرئيس بوتين يظهر بشكل منتظم في الأماكن العامة، قال لافروف لقناة TF1 (تي إف وان) الفرنسية : "لا أعتقد أن الأشخاص العقلاء يمكنهم رؤية علامات المرض أو الاعتلال في هذا الشخص".

وردا على سؤال حول التكلفة البشرية للقتال، الذي شهد هجمات مدفعية وصواريخ مدمرة على بعض المناطق الحضرية، أصر لافروف على أن الجنود الروس "يخضعون لأوامر صارمة بشكل قاطع لتجنب الهجمات والضربات على البنية التحتية المدنية".

ومنذ الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط الماضي، قُتل ما لا يقل عن 4031 مدنيًا وجُرح 4735، وفقًا للأمم المتحدة، وقتل أو جُرح عدد غير معروف من المقاتلين. وفر أكثر من 14 مليون شخص من منازلهم وتحولت البلدات والمدن إلى ركام.

ويتركز القتال الآن في دونباس - حزام التعدين المكون من منطقتي دونيتسك ولوهانسك. وانفصل الانفصاليون في المنطقتين، اللتين تربطهما تاريخيا علاقات قوية بروسيا، في عام 2014 عن أوكرانيا، ويقاتلون الآن إلى جانب القوات الروسية من أجل السيطرة الكاملة.

BBC انتشرت تكهنات عن مرض الرئيس الروسي

وقال لافروف لقناة TF1 إن الانتصار في "منطقتي دونيتسك ولوهانسك، المعترف بهما من قبل الاتحاد الروسي كدولتين مستقلتين، يمثل أولوية غير مشروطة".

لكنه أضاف أن الأمر متروك لبقية أوكرانيا، إذا ما كان الناس هناك "سعداء بالعودة إلى سلطة نظام النازيين الجدد الذي أثبت أنه كاره للروس في جوهره".

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وأجبرت روسيا بالفعل على الانسحاب من محاولة لاجتياح العاصمة كييف، بعد صدها من قبل القوات الأوكرانية.

كما تم إبعادهم من المدينة الثانية خاركيف في الأسابيع الأخيرة، حيث قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برحلة يوم الأحد إلى المدينة التي دمرتها المعركة، وذلك بهدف تعزيز الروح المعنوية.

وخلال زيارته إلى المدينة، قال زيلينسكي إن جنوده سيدافعون عن أرضهم "حتى آخر رجل". وأضاف: "ليس لديهم (الروس) فرصة. سنقاتل وسوف ننتصر بالتأكيد".

Reuters جندي أوكراني يتفقد أضرار القصف الروسي في بلدة مارينكا بمنطقة دونيتسك، يوم الأحد

الناتو ونشر القوات

من ناحية أخرى، قال نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تقوده الولايات المتحدة، يوم الأحد، إن الحلف لم يعد ملزمًا بتعهداته السابقة بالامتناع عن نشر قواته في شرق أوروبا.

وصرح ميرتشا جيوانا لوكالة فرانس برس بأن موسكو نفسها "أفرغت من أي مضمون" قانون التأسيس بين الناتو وروسيا بمهاجمة اوكرانيا ووقف الحوار مع الحلف.

وبموجب القانون التأسيسي لعام 1997، الذي يهدف إلى إعادة تشكيل العلاقات بين روسيا والحلف، اتفق الجانبان على العمل "لمنع أي تهديد محتمل لحشد القوات التقليدية في المناطق المتفق عليها في أوروبا، لتشمل أوروبا الوسطى والشرقية".

وقال جيوانا متحدثا في العاصمة الليتوانية فيلنيوس "لقد اتخذوا قرارات وتعهدوا هناك بعدم الاعتداء على الجيران، وهو ما يفعلونه، وإجراء مشاورات منتظمة مع الناتو، وهو ما لم يفعلوه".

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وأضاف "لذلك أعتقد أن هذا القانون التأسيسي في الواقع لا يعمل بشكل أساسي بسبب روسيا".

وقال إن روسيا قد ابتعدت فعليًا عن شروط اتفاقية 1997.

"الآن ليس لدينا قيود على اتخاذ موقف قوي في الجناح الشرقي، من أجل ضمان أن كل بوصة مربعة من أراضي الناتو محمية بموجب المادة 5 وبحلفائنا".

والمادة 5 من ميثاق حلف الناتو هي التي تشير إلى الدفاع الجماعي، والتي تقول إن الهجوم على عضو واحد هو هجوم عليهم جميعًا.

Getty Images في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بدأ الناتو في إرسال قوات إضافية إلى دول أوروبا الشرقية

ولم يذكر جيوانا تفاصيل عن أي نشر للقوات مخطط له، لكنه قال إنه يتوقع "وجودًا قويًا ومرنًا ومستدامًا".

في عام 2017، نشر الناتو بالفعل مجموعات تكتيكية متعددة الجنسيات في دول البلطيق وبولندا كإجراء رادع.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير/ شباط، أرسل الحلف تعزيزات إلى هناك.

ودعت دول البلطيق إلى وجود أكبر لحلفائها هناك، بما في ذلك تطوير الفرق العسكرية لتحل محل المجموعات التكتيكية الأصغر.

وسيجتمع وزراء دفاع الناتو في منتصف يونيو/ حزيران لمناقشة هذه المسألة وغيرها، بينما سيجتمع قادة الدول الأعضاء في الناتو للموافقة على أي تغييرات، وذلك في قمة الناتو في مدريد في نهاية يونيو/ حزيران.