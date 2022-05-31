EPA وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتفاق بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام"

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة حل وسطية، لوقف أكثر من ثلثي واردات النفط الروسي، بعد أن عارضت المجر فرض حظر شامل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الاتفاق قطع "مصدر تمويل ضخم" لآلة الحرب الروسية.

وأضاف أنه يمارس "أقصى قدر من الضغط على روسيا لإنهاء الحرب".

الحظر هو جزء من حزمة سادسة من العقوبات تمت الموافقة عليها في قمة في بروكسل، وكان على جميع الدول الأعضاء الـ 27 الموافقة عليها.

وقال ميشيل إن الاتحاد الأوروبي وافق أيضاً على إجراءات صارمة تستهدف أكبر بنك في روسيا وثلاث محطات تلفزيونية مملوكة للدولة.

وقضى أعضاء الاتحاد الأوروبي ساعات وهم يحاولون حل خلافاتهم بشأن الحظر المفروض على واردات النفط الروسية، مع المجر كمعارض رئيسي.

وقال ميشيل للصحفيين إن الحل الوسط جاء بعد أسابيع من الجدل حتى تم الاتفاق على أنه سيكون هناك "إعفاء مؤقت للنفط الذي يأتي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي".ولهذا السبب، ستؤثر العقوبات الفورية فقط على النفط الروسي الذي يتم نقله إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر - ثلثا إجمالي الواردات من روسيا.

BBC

لكن من الناحية العملية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن نطاق الحظر سيكون أوسع، لأن ألمانيا وبولندا قد تطوعتا بإنهاء وارداتهما من خطوط الأنابيب بحلول نهاية هذا العام.وقالت فون دير لاين: "المتبقي هو حوالي 10-11 بالمئة ويغطيها جنوب دروزبا ، في إشارة إلى خط الأنابيب الروسي الذي يزود المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بالنفط.وأضافت أن المجلس الأوروبي سيعيد النظر في هذا الإعفاء "في أقرب وقت ممكن".

وتم اقتراح حظر واردات النفط الروسي في البداية من قبل المفوضية الأوروبية، التي تطور القوانين للدول الأعضاء، قبل شهر.

لكن المقاومة، ولا سيما من المجر التي تستورد 65 في المئة من نفطها من روسيا عبر خطوط الأنابيب، أعاقت الجولة الأخيرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

كما طالبت دول غير ساحلية أخرى، مثل سلوفاكيا وجمهورية التشيك، بمزيد من الوقت بسبب اعتمادها على النفط الروسي. وسعت بلغاريا، التي قطعتها غازبروم بالفعل من الغاز الروسي، إلى الامتناع عن التصويت.

كما أن أزمة ارتفاع التكلفة المعيشية التي يشعر بها الجميع في أنحاء أوروبا لم تساعد أيضاً. لقد أدت أسعار الطاقة المرتفعة للغاية، من بين أمور أخرى، إلى تقليص رغبة بعض دول الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات قد تضر أيضاً باقتصاداتها.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن توقعاتها "منخفضة" بشأن التوصل إلى اتفاق، بينما حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي على حل الخلافات.

Getty Images براميل نفط في احتجاج نظمته منظمة غرينبيس أمام البرلمان المجري

من جهته، اتخذ رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، موقفاً متشدداً خلال المحادثات وألقى باللوم على المفوضية الأوروبية لفشلها في التفاوض بشكل صحيح بشأن الحظر مع الدول الأعضاء.

وقال إن الطاقة "قضية خطيرة" و"نحتاج إلى حلول ثم عقوبات".

وحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي شارك في القمة، دول الاتحاد الأوروبي على وقف "الخلافات" الداخلية، قائلاً إن الخلافات لن تفيد شيئاً سوى مساعدة موسكو.

وقال زيلينسكي في كلمته عبر الفيديو: "يجب إنهاء جميع الخلافات في أوروبا، الخلافات الداخلية التي تشجع روسيا فقط على ممارسة المزيد والمزيد من الضغط عليكم".

وأضاف: "حان الوقت لكي لا تكونوا منفصلين، لا متجزئين، بل كتلة واحدة".

وقال رئيس وزراء لاتفيا، كريسيانيس كارينز، إن على الدول الأعضاء ألا تفكر فقط في مصالحها الشخصية.

وأضاف: "سيكلفنا ذلك أكثر. لكنه سيكلفنا المال فقط. فيما يدفع الأوكرانيون الثمن من حياتهم".

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