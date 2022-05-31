Reuters نبيه بري يتولى المنصب منذ 1992

انتُخب السياسي اللبناني المخضرم نبيه بري رئيسا للبرلمان للمرة السابعة على التوالي، ليصبح ابن الرابعة والثمانين عاماً واحداً من أكبر روؤساء البرلمانات في العالم عمراً. وفاز بري، زعيم حركة أمل ، بجولة التصويت الأولى، حيث نال تأييد 65 نائبا من نواب البرلمان المؤلف من 128 عضوا.

أفريقي المولد

ولد بري عام في 28 يناير/كانون الثاني 1938 في مدينة فريتاون، عاصمة سيراليون. ووالده مصطفى بري كان أحد وجهاء بلدة تبنين الجنوبية.

تلقى علومه الابتدائية والمتوسطة والثانوية متنقلا بين مدارس تبنين وبنت جبيل وصور والمقاصد والحكمة في بيروت.

حصل على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية عام 1963 ثم أكمل دراساته العليا في الحقوق في جامعة السوربون في باريس.

خلال دراسته الجامعية في لبنان أصبح رئيسا للاتحاد الوطني للطلبة في الجامعة اللبنانية. وبعد أن أنهى فترة التدريب في مجال المحاماة، بدأ حياته المهنية.

على الصعيد السياسي كان بري يحمل أفكارا قومية ونشط في صفوف حزب البعث في أوائل الستينيات من القرن الماضي. وفي أواسط الستينات تعرف بري على الإمام السيد موسى الصدر وتأثر بأفكاره ونشأت بينهما علاقة قوية حتى بات واحدا من المقربين جدا إلى الصدر وأحد أبرز مساعديه.

برلمان لبنان الجديد: هل تمتلك "قوى التغيير" الفائزة رؤية موحدة؟

برلمان لبنان الجديد: لا غالب ولا مغلوب، فماذا بعد؟

أمل

لم يلعب بري دورا كبيرا في حركة "المحرومين" التي أسسها الصدر والتي تلاشت مع اندلاع الحرب الأهلية عام 1975. وتحول الصدر إلى رمز بعد اختفاء أثره خلال زيارة له إلى ليبيا عام 1978 مع اثنين من مساعديه. وعادت الحياة إلى حركة المحرومين التي حملت بعد ذلك اسم "أمل" وخلال هذه المرحلة لمع نجم بري وأصبحت الحركة جزءا من الحركة الوطنية المسلحة التي كانت تضم منظمة التحرير والقوى اليسارية اللبنانية في مواجهة حزبي الكتائب والقوات اللبنانية خلال السنوات الأولى من الحرب الاهلية.

بعد استقالة حسين الحسيني من قيادة حركة أمل، تولى بري قيادتها في أبريل/نيسان 1980، وقد تلى ذلك استقالة معظم الأعضاء السابقين بالحركة. وقاد بري حركة أمل خلال القتال العنيف الذي اندلع أثناء الحرب الأهلية اللبنانية.

قصة حركة أمل بين موسى الصدر ونبيه بري

وفي 1984 شارك في حكومة الوحدة الوطنية كوزير لإعادة إعمار الجنوب، ولاحقاً عمل وزيراً للعدل ثم وزيراً للموارد الكهربائية والمائية في حكومة رشيد كرامي.

عمل بري وزيراً مرة أخرى بين عامي 1989 و 1992، عندما انتخب رئيساً لمجلس النواب اللبناني في 20 نوفمبر/تشرين الثاني ، وظل يشغل هذا المنصب منذ ذلك التاريخ.