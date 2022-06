Getty Images شاكيرا وبيكيه وطفلاهما في صورة تعود إلى اكتوبر 2021 في افتتاح كأس العالم للبالونات.

أعلنت المغنية الكولومبية شاكيرا ومدافع فريق برشلونة لكرة القدم جيرار بيكيه السبت عن انفصالهما بعد علاقة دامت أكثر من عشر سنوات.

وقالا في بيان مشترك: "نأسف لتأكيد خبر انفصالنا. ومن أجل سلامة طفلينا، اللذين يأتيان في أعلى سلم أولوياتنا، نطلب منكم أن تحترموا خصوصيتهما".

وتقيم شاكيرا البالغة من العمر 45 عاماً وبيكيه البالغ من العمر 35 عاماً معاً منذ العام 2011 في ضواحي برشلونة ولديهما طفلان.

وكانا قد التقيا لفترة قصيرة قبيل انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2010 في جنوب أفريقيا، عندما ظهر بيكيه في الفيديو الموسيقي لأغنية شاكيرا الشهيرة "واكا واكا هذه المرة من أجل أفريقيا"، التي كانت الأغنية الرسمية للبطولة.

ويأتي خبر الانفصال في وقت تواجه نجمة البوب محاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا وذلك بعد أن خسرت استئنافاً في 26 مايو/ أيار.

ويزعم الادعاء العام أنها لم تدفع 14.5 مليون يورو ضريبة على دخلها الذي كسبته بين عامي 2012 و 2014.

وتقول جهة الادعاء أيضاً إن شاكيرا انتقلت للعيش في إسبانيا في 2011 عندما أصبحت علاقتها مع بيكيه علنية لكنها أبقت عنوان سكنها الرسمي المتعلق بالضرائب في جزر الباهاما حتى العام 2015.

أما محامو الدفاع فيقولون إنها انتقلت للعيش في إسبانيا بشكل كامل في 2015 وإنهم سيواصلون الدفاع عنها في القضية بحجج قانونية صلبة.

وقال بيان فريق الدفاع إن "سلوك شاكيرا فيما يتعلق بقضايا الضرائب كان على الدوام سلوكاً لا تشوبه شائبة في كافة الدول التي كان عليها ان تدفع ضرائب فيها. كما أنها وثقت واتبعت بأمانة التوصيات الصادرة عن أفضل المختصين والمستشارين".

وتعتبر شاكيرا، المغنية والممثلة، أحد أكبر الأسماء في مجال الموسيقى العالمية وقد باعت أكثر من 60 مليون ألبوم خلال مشوارها الفني. ومن خلال مزجها للإيقاعات اللاتينية والعربية وتأثرها بموسيقى الروك، تمكنت شاكيرا من حصد جائزة "غرامي" ثلاث مرات. وحققت نجاحات باهرة عالمياً بأغانيها الشهيرة مثل "my hips don't lie" و "Whenever, Wherever".

ويعتبر بيكيه، نجم كرة القدم الإسباني، بطلاً في عيون الكثيرين من متابعيه، فقد فاز بكأس العالم في 2010 والبطولة الأوروبية في 2012، وفاز ثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا مع فريق برشلونة.

وفي 2020، قدمت شاكيرا مع جنيفر لوبيز وصلة غنائية في عرض الشوط الأول من نهائي بطولة اتحاد كرة القدم الأمريكي (سوبر باول) الذي أقيم في ميامي، والذي كان من أكثر عروض النصف ساعة مشاهدة في تاريخ التلفزيون الأمريكي.

وقالت شاكيرا في مقابلة أجرتها معها وكالة الصحافة الفرنسية في 2019، إن اختفاء صوتها بشكل مؤقت قبل ذلك بعامين كان "أسوأ لحظة في حياتها" وأثر عليها "بشكل عميق".

وقد استعادت صوتها لاحقاً بطرق طبيعية، بدون الحاجة للخضوع لعملية جراحية كما أوصى الأطباء، وقامت بعد ذلك بجولة عالمية في 2018.