تصدر وسم #إلا_رسول_الله_يا_مودي ما تدواله رواد تويتر في مصر والسعودية وعدد من البلدان العربية الأخرى، على خلفية تغريدة اعتُبرت مسيئة للنبي محمد نشرها المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

غضب على مواقع التواصل

أثارت التغريدة غضباً واسع النطاق، إذ رآها كثيرون أنها هجوم واضح على النبي محمد، وبدأ الآلاف بمشاركة وسم "إلا رسول الله يا مودي" الذي عبروا عبره عن غضبهم الذي طال أيضاً رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

بينما قال الكاتب والداعية الفلسطيني، جهاد حلّس، في تغريدته "والله لو غضب 2 مليار مسلم لرسولهم ﷺ غضبة رجل واحد، لما تجرأ أحدعلى رسول الله، ولا على دين الله، ولكنه الذل والهوان".

دعوات للمقاطعة

وامتد الغضب عبر مواقع التواصل إثر تغريدة المسؤول الهندي إلى المطالبة بمقاطعة البضائع الهندية.

الكاتب الصحفي تركي الشلهوب يقول في تغريدته على تويتر، "بعد الإساءة لنبيّنا وأمنا عائشة.. أصبحت مقاطعة الهند فرض على كل مسلم".

بينما نشر آخرون صوراً لما قالوا إنها بضائع هندية ودعوا لمقاطعتها.

وأبدى آخرون استعدادهم لمقاطعة الهند كما "قاطعوا فرنسا".