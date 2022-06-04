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اتهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي السبت "العدو" خصوصا الولايات المتحدة و الغرب، بمحاولة استغلال احتجاجات في مدن إيرانية لاستهداف الجمهورية الإسلامية.

وقال خامنئي "اليوم يعتمد أهم أمل للأعداء لتوجيه ضربة للبلاد على احتجاجات شعبية"، في إشارة إلى احتجاجات خرجت على مدى أسبوع بعد انهيار مبنى في جنوب غرب إيران الشهر الماضي مما أودى بحياة 37 شخصا في أكثر الحوادث دموية من نوعها في إيران منذ سنوات.

وتأتي تعليقاته أيضابعد عدة أسابيع من المظاهرات في مدن إيرانية بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

ودائما ما يبرر خامنئي ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية، بأن وراءها الولايات المتحدة الأمريكية والعقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، في خطاب متلفز في ذكرى وفاة الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلاميةيوم السبت، "العدو يعتمد اليوم على التظاهرات الشعبية لضرب النظام الإسلامي".

وحذر الإيرانيين من أن العدو "يأمل في قلب الشعب ضد الجمهورية الإسلامية بالوسائل النفسية عبر الإنترنت والمال وتعبئة المرتزقة".

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها يشنون "حربا نفسية" على طهران باتهامها بالقرصنة لاحتجازها سفينتين يونانيتين بعدما صادرت الولايات المتحدة نفطا إيرانيا من ناقلة.

وأضاف أن "الأمريكيين والغربيين أخطأوا في الحسابات في الماضي بشأن مسائل مختلفة". "وحتى اليوم، هناك سوء تقدير لأنهم يعتقدون أن بإمكانهم جعل الأمة الإيرانية تعارض الجمهورية الإسلامية."

BBC انهيار بناء سكني في جنوب إيران أشعل مظاهرات غاضبة ضد النظام

ألقت السلطات باللوم على العيوب الهيكلية في البناء ومعايير السلامة السيئة وعدم الالتزام بالتعليمات والقواعد، بينما يلقي المتظاهرون باللوم على السلطات، متهمين إياها بالإهمال والفساد.

وألقي القبض على 13 شخصا، بمن فيهم رئيس بلدية المدينة.

وشهدت أجزاء أخرى من إيران مظاهرات، ردد مشاركون بها هتاف "الموت لخامنئي!"، بحسب ما ورد في مقطع فيديو لم يتم التحقق منه على وسائل التواصل الاجتماعي، كما سُمعت هتافات مماثلة في احتجاجات في مدينة بوشهر الساحلية الجنوبية، بحسب التقارير.