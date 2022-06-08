BBC ساديو ماني عنصر أساسي في هجوم ليفربول تحت قيادة الألماني يورغن كلوب

رفض نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم صفقة تتجاوز قيمتها 37.7 مليون دولار (30 مليون جنيه إسترليني) مقابل انتقال المهاجم السنغالي ساديو ماني إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وأصابت الدهشة الريدز بعد عودة النادي الألماني للمحاولة من جديد بعد رفض عرض مبدئي كان قد تقدم به بقيمة 31.4 مليون دولار (25 مليون إسترليني).

ويقول مراقبون إن ليفربول يتطلع إلى عرض لا تقل قيمته عن 53.7 مليون دولار (42.8 مليون إسترليني) لانتقال ماني البالغ من العمر 30 عاما، وذلك على غرار تقييم بايرن ميونيخ للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما.

ويتبقى أمام كل من ماني وليفاندوفسكي سنة كاملة في عَقدهما مع النادي. ويتطلع ليفاندوفسكي للانتقال إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف بعد قضاء عشرة أعوام مع بايرن ميونيخ.

ويبدو ماني أكثر تحفظا حيال مستقبله، إذ مزح المهاجم السنغالي مؤخرا بالقول إنه قد يمتثل للرأي العام في بلاده حيث ترغب الأغلبية في مغادرته ليفربول.

وكان ماني قد لمّح من قبل إلى اعتزامه البقاء في صفوف ليفربول، واعدا بـ "جواب" خاص بشأن مستقبله.

BBC سأغادر ليفربول إذا أراد المشجعون السنغاليون ذلك - ماني يمزح بشأن المستقبل

وسجّل ماني 120 هدفا لصالح ليفربول منذ انضمامه إليه قادما من ساوثهامبتون مقابل 45.2 مليون دولار (36 مليون إسترليني). وقد ساعد السنغالي ليفربول في التتويج بدوري الأبطال في 2019 وبالدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليغ في 2020.

ومدّد ماني عقده مع ليفربول في 2018، لينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويواجه ليفربول معضلة أخرى فيما يتعلق بمستقبل النجم المصري محمد صلاح، الذي سيصبح غير مقيّد بعقد في صيف 2023.

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وصرح صلاح بأنه يعتزم البقاء في صفوف ليفربول الموسم المقبل، لكن هناك شائعات حول توقيعه لصالح برشلونة الإسباني الصيف المقبل.

وارتبط ليفربول يوم الأربعاء بعرض لشراء لاعب أوروجواي البالغ من العمر 22 عاما ومهاجم بنفيكا داروين نونيز..