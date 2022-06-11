Getty Images الديمقراطيون يقولون إن هجوم حشود على الكونغرس كان تتويجاً لمحاولة انقلابية من قبل ترامب.

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ابنته إيفانكا بعد ان نأت بنفسها عن مزاعمه التي لا أساس لها بحدوث تزوير جماعي في الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وكانت لجنة التحقيق في أحداث الشغب التي صاحبت اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 2021 قد بثت الخميس مقطعاً مسجلاُ لم يُشاهد من قبل لإيفانكا ترامب ترفض فيه مزاعم والدها.

وقال ترامب إن إيفانكا لم تنظر في نتائج الانتخابات وإنها كانت "قد انسحبت منذ فترة طويلة".

وذهب الديمقراطيون إلى القول إن هجوم حشد من الجماهير على الكونغرس كان تتويجاً لمحاولة انقلابية على مدى شهور من جانب ترامب.

وقد بثت اللجنة المختارة من مجلس النواب الأمريكي مقاطع مصورة وشهادات حول اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن دي سي في السادس من يناير/ كانون الثاني، على شاشات التلفزة مساء الخميس.

واجتذبت جلسة الاستماع التي بثت في وقت الذروة 20 مليون مشاهد على شبكات التلفزة.

وتضمن البث مقطعاً من شهادة للنائب العام الأمريكي السابق بيل بار قال فيها إنه رفض مراراً مزاعم الرئيس المنتهية ولايته بأن تزويراً جماعياً للأصوات تسبب في خسارته للانتخابات.

كما بثت اللجنة مقطعاً آخر من مقابلة لإيفانكا ترامب في أبريل/ نيسان مع اللجنة عندما سُئلت حول رد فعلها إزاء تقييم بار.

وقالت إيفانكا: "لقد أثر ذلك على وجهة نظري. أحترم النائب العام بار ولهذا قبلت ما قاله".

EPA ترامب ما زال يصر على حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية في 2020.

ورد ترامب الجمعة بمنشور على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال"، واصفاً التحقيق بأنه "حملة تستهدف النيل منه".

وأضاف ترامب بأن "إيفانكا ترامب لم تشارك في النظر في نتائج الانتخابات أو دراستها".

ومضى قائلاً "كانت قد انسحبت منذ فترة طويلة وكانت ، في رأيي، تحاول فقط أن تبدي احترامها لبيل بار ومنصبه كنائب عام".

وشن الرئيس السابق أيضاً هجوماً على بار واصفاً إياه بـ "الجبان"، بينما واصل تأكيده على أن الانتخابات كانت "مزورة".

وكانت إيفانكا ترامب مستشارة رئاسية في إدارة والدها ورافقته في المسيرة التي استضافها خارج مبنى البيت الأبيض قبل وقت قصير من بداية الهجوم على الكونغرس.

وقد لوحق عدد قليل من حالات تزوير أصوات الناخبين قضائياً منذ انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، لكن لم يظهر دليل قاطع على وجود مثل هذا النشاط الإجرامي على نطاق كان من شأنه أن يقلب فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة المختارة من مجلس النواب خمس جلسات استماع أخرى خلال الأسبوعين المقبلين.

وستحاول جلسة الاثنين القادم أن تظهر أن ترامب والدائرة المقربة منه كانوا يعلمون أنه خسر الانتخابات، لكنهم روجوا للمزاعم بوجود تزوير في الانتخابات على أي حال.

وقد أجرت اللجنة 1000 مقابلة وجمعت 140 ألف وثيقة خلال التحقيق الذي استغرق عاماً.