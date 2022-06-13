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توصل نادي ليفربول الإنجليزي لاتفاق مع بنفيكا لضم المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، بحسب ما أكد النادي البرتغالي.

وقال بنفيكا إن الصفقة تمت مقابل 75 مليون يورو(حوالي 78 مليون دولار ) وتصل مع المزايا الأخرى إلى 100 مليون يورو (104 ملايين دولار).

وسجل نونيز، البالغ 22 عاما، 34 هدفا في 41 مباراة مع ناديه البرتغالي في جميع المسابقات الموسم الماضي.

وكانت صفقة ضم مدافع الفريق فيرجيل فان دايك مقابل 75 مليون يوروٍ، عام 2018، الأعلى في تاريخ الريدز حين ضم اللاعب الهولندي من نادي ساوثهامبتون.

وأشارت تقارير إلى اهتمام مانشستر يونايتد وأرسنال بالتوقيع مع المهاجم الأوروغواياني، الذي كلف خزينة بنفيكا 24 مليون يورو عندما انتقل له قادما من ألميريا الإسباني عام 2020.

من هو داروين نونيز

وسافر اللاعب إلى بريطانيا قادما من إسبانيا ليخضع للكشف الطبي، يوم الاثنين، ومن ثم يوقع على عقد يربطه بالريدز لستة أعوام مقبلة.

ويقول مدرب ليفربول يورغن كلوب عن اللاعب: "يبدو لاعبا جميلا جدا، ولطيف أيضا، إنه جيد للغاية يجب أن أقولها. أعرفه منذ مدة بالطبع، ولعب أمامنا بصورة جيدة ودخل في التحامات عنيفة مع كوناتيه".

وسجل المهاجم، الذي لعب 11 مباراة مع منتخب بلاده، 26 هدفا في 28 مباراة خلال الدوري البرتغالي لعام 2021-2022، منها 25 هدفا سجلت في 24 مباراة بدأها كأساسي، ليتصدر ترتيب هدافي الدوري البرتغالي.

كما سجل اللاعب الأوروغواياني ست مرات في عشر مباريات من مباريات دوري الأبطال، الموسم الماضي، منها هدفان في مرمى ليفربول في دور الثمانية - بواقع هدف في كل مباراة - من المسابقة في إبريل /نيسان الماضي.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية مع نادي بنارول الأوروغواياني قبل الانتقال إلى ألميريا الإسباني.

ولد داروين لأسرة متواضعة في مدينة أرتيغاس، الواقعة على الحدود مع البرازيل. وكان والده عاملا في مجال الإنشاءات، بينما كانت والدته تجمع الزجاجات الفارغة من الشوارع.

وبحسب سكاي سبورتس، فإنه توسل لرئيس نادي بينارول بأن يسمح له بالرحيل إلى نادي ألميريا الإسباني لكي يشتري بيتا لوالديه.

وفاز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في الموسم المنصرم، وأنهى الدوري الإنجليزي الممتاز(بريميرلييغ) في الوصافة وخسر نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد.

ويعد البرتغالي فابيو كارافاليو، البالغ 19 عاما، أولى صفقات الريدز خلال موسم الانتقالات الصيفي، وسينضم بصورة رسمية في الأول من يوليو/تموز المقبل.

ورفض ليفربول عرضا من بايرن ميونيخ لضم المهاجم السنغالي ساديو ماني مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، كما أن النجم المصري محمد صلاح سيكون من الممكن أن ينتقل انتقالا حرا بنهاية الصيف القادم، إلا إذا توصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع ناديه.

ودخل المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، وهو جزء أساسي من منظومة ليفربول الهجومية، الاثني عشر شهرا الأخيرة من عقده، بينما أصبح الياباني تاكومي مينامينو موضع اهتمام من أندية أخرى.