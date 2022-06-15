Getty Images عدد اللاجئين الذين وصلوا بريطانيا منذ بداية العام تجاوز 10 آلاف

قالت وزارة الداخلية البريطانية إن أول رحلة من نوعها لنقل طالبي لجوء إلى رواندا لن تغادر حسبما كان مقررا لها الثلاثاء بعد معركة قضائية في اللحظات الأخيرة.

وكان من المقرر نقل 7 أشخاص من بريطانيا إلى رواندا ولكن الرحلة ألغيت بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وجاء القرار الأخير بعد سلسلة من المعارك القضائية في بريطانيا جاءت نتيجتها لصالح انطلاق الرحلة رغم اعتراضات جماعات حقوق الإنسان.

وكان من المقرر أن تغادر الرحلة من مطار عسكري في ويلتشير في تمام الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي ولكن تم إنزال كل الركاب بعد قرارات المحكمة الأخيرة.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارا بمنع نقل أحد الركاب السبعة، مضيفة أنه قد يتعرض لضرر جسيم.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، قد أكدت منذ ساعات أن الرحلة ستقلع كما هو مخطط لها، وأن من لن ينقلوا الثلاثاء فسيرحلون في رحلات لاحقة.

وقالت وزيرة الخارجية إن المضي قدما بهذه الرحلة "سيؤسس مبدأ"، ويعرقل أعمال مهربي البشر.

ووصف زعماء كنيسة إنجلترا (الانجليكانية) خطة الحكومة بأنها "سياسة غير أخلاقية".

لكن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، قال إن الحكومة لن "تُردع أو تُحرج" بأي انتقاد للخطة.

BBC

ووصل 138 مهاجرا إلى بريطانيا الاثنين في ثلاثة قوارب. وقد خاض أكثر من 10 آلاف مهاجر تلك الرحلة الخطرة هذا العام حتى الآن.

EPA ليز تروس أكدت أن الرحلة ستقلع في موعدها.

ولم يعرف بعد كيف سترد الحكومة البريطانية على قرار المحكمة الأوروبية ولكن وزيرة الخارجية البريطانية أكدت، في حديثها لبي بي سي، أن الحكومة مستعدة "لمواجهة" التحديات القانونية المستقبلية لخططها، مضيفة: "يتعلق الأمر بالتأكد من أن الناس لديهم مستقبل آمن في رواندا، ونحن مصممون على متابعة ذلك".