Getty Images الأمين العام للناتو حث الغرب على أن يكون مستعدا لدعم كييف مع استمرار الحرب

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، من أن الحرب في أوكرانيا "قد تستمر لسنوات".

وأكد على ضرورة أن يكون الغرب مستعدا للاستمرار في تقدم الدعم إلى كييف.

وقال ستولتنبرغ في حديث أدلى به لصحيفة "بيلد أم سونتاغ" الألمانية إنه ما لم تدعم الدول الغربية أوكرانيا، سيستمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه، كما فعل بعد حربه ضد جورجيا عام 2008 والسيطرة على شبه جزيرة القرم عام 2014.

ولكن أمين عام الناتو أشار إلى أن أوكرانيا تملك فرصا أفضل لدحر الجيش الروسي إذا حصلت على أسلحة حديثة.

ويناشد المسؤولون في أوكرانيا الغرب تقديم المزيد من المساعدات العسكرية كي تستطيع كييف مواجهة الهجمات الروسية.

وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بأن قواته "لن تسلم الجنوب"، وذلك أثناء زيارته الجبهة الجنوبية.

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وقد سافر الرئيس الأوكراني في رحلة نادرة خارج كييف التي يتخذها مركزا له لأسباب أمنية إلى ميكولايف الواقعة على البحر الأسود، حيث زار القوات بالمدينة وفي منطقة أوديسا المجاورة للمرة الأولى منذ الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في تصريحه "سوف نستعيد كل شيء يخصنا، وسيكون البحر أوكرانيا، وسيكون لنا".

وأضاف في تصريح نشرت لقطة فيديو منه على موقع تلغرام للتواصل الاجتماعي أنه تحدث لأفراد من الجيش والشرطة خلال زيارته وأن "معنوياتهم تشوبها الثقة، وبالنظر في عيونهم رأيت ثقتهم بالنصر".

يذكر أن القوات الروسية وجهت نيرانها باتجاه الشرق والجنوب بعد فشلها في الاستيلاء على العاصمة كييف.