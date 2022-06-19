Colin Furze

حصل أحد نجوم موقع يوتيوب على ترخيص بناء لحفر نفق بين منزله وكوخ في حديقته.

وأمضى كولين فورز ثلاث سنوات في حفر الممر يدويًا تحت حديقة منزله في لينكولنشاير ببريطانيا بدون ترخيص.

والنفق على عمق 1.2 متر (4 أقدام) تحت سطح الأرض، ويمكن أن يتصل أيضا بقبو خاص تحت الأرض قام فورز ببنائه.

وقال فورز إنه أراد أن يبني النفق لأنه رأى أنه "سيكون (أمرا) ظريفا".

وتظهر وثائق التخطيط من مجلس مقاطعة جنوب كيستيفين أنه تم التصريح ببناء قبو قبل ثماني سنوات.

غير أن تشييد أنفاق تربط بين منزل فورز والكوخ والقبو لم يصدر لها تصريح.

وجاء في وثيقة أن "التصريح جاء بأثر رجعي، إذ تم تنفيذ جزء كبير من أعمال حفر النفق بالفعل".

وراح فورز يوثّق التقدم الذي أحرزه في الحفر والبناء لمتابعيه بموقع يوتيوب، البالغ عددهم 12 مليونًا، بعد أن بدأ مشروع حفر النفق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وفي البداية، كان النفق سرا، لكن الملايين شاهدوا بناءه منذ ذلك الحين. وقد أصبح النفق يربط حاليا خزانة مطبخه بكوخه.

وقال إن تفاعل الناس مع مشروعه كان إيجابيا، مضيفا: "إذا سألت الناس عن الأنفاق، ستعرف أنهم يحبونها".

Colin Furze

وقال فورز إنه بنى قبوه الخاص في عام 2015 وحوّله إلى "الكهف المثالي لرجل"، إذ زوّده بتلفزيزن بشاشة مسطحة ومجموعة طبول والعديد من أجهزة ألعاب الفيديو، وهو ما كان حلم طفولته.

وقال "اعتقدت أنه سيكون من المدهش لو تمكنت من الوصول إلى القبو دون الحاجة إلى السير في الخارج".

وقال إن الجزء التالي من خططه سيشهد استخدام حفار لربط الكوخ بالقبو - وهو ما يغطي مسافة حوالي 15 مترا - إذا حصل على تصريح بناء إضافي.

Colin Furze

وتم بناء النفق على مراحل تضمنت الإضاءة وأعمدة التهوية ومسار للمساعدة في إبعاد التربة.

وزار مفتش تخطيط موقع الحفر بعد نشر الخطط على نطاق واسع بموقع فيسبوك، ما لفت انتباه مجلس الحي إلى المشروع.

واعترض المجلس على الخطط التي قال إنها تثير مخاوف بشأن الصحة والسلامة واحتمال انهيار التربة.

وتمت إضافة شرط للحصول على تصريح البناء، وهو أن يخضع العمل لتحقيق بشأن "السلامة الهيكلية للأرض والمنشآت".