twitter facebook whatsapp viber telegram email زلزال أفغانستان: صور تكشف حجم الدمار عقب الهزة العنيفة التي ضربت البلاد الخميس 2022/6/23 198 A+ A- استمع مسن وسط الدمار الذي سببه الزلزال في إقليم باكتيكا في أفغانستان ناشدت حكومة حركة طالبان الأفغانية المجتمع الدولي تقديم المزيد من المساعدات للتعامل مع الزلزال المدمر الذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 1,000 شخص. ووقع الزلزال المدمر، الذي بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من مدينة خوست، وشعر به السكان في مناطق بعيدة ودول مثل باكستان والهند. وتسعى فرق الإنقاذ جاهدة لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، لكنها تواجه صعوبات بسبب الأمطار الغزيرة والافتقار إلى البنية التحتية والموارد. يساعد القرويون في عمليات البحث والإنقاذ عن طريق رفع حطام مبنى مدمر في باكتيكا قافلة سيارات إسعاف تنقل ضحايا الزلزال في قرية غايان من خلال التنقل عبر التضاريس الصخرية رجل يبحث عن متعلقاته تحت الأنقاض في أعقاب الزلزال أحد ضحايا الزلزال يتلقى العلاج في مستشفى في باكتيكا، في ظل تواجد ضباط الجيش طفل أفغاني يقرأ القرآن وهو جالس بجوار جثة لأحد ضحايا الزلزال كجزء من طقوس الدفن قال ناجون وعمال إنقاذ لبي بي سي إن قرى دُمرت بالكامل تقريبا بالقرب من مركز الزلزال