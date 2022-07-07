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قدم نادي برشلونة عرضا لضم هداف بايرن ميونيخ والمنتخب البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، إلى صفوفه.

وقال رئيس النادي الإسباني، خوان لابورتا، إنه يأمل في أن يتلقى "ردا إيجابيا" من النادي الألماني.

ويلعب ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عاما، في بايرن ميونيخ منذ 2014، ولكنه أعلن في مايو/أيار أن "قصته مع النادي "وصلت إلى نهايتها".

وقال لابورتا الخميس: "عملنا مجهودا من أجل اللاعب، وننتظر الرد، وسنرى إذا كان إيجابيا".

وبقي عام واحد في عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ.

ولم يفصح لابورتا عن قيمة العرض الذي قدمه برشلونة، ولكن التقارير تحدثت عن 33.8 مليون يورو، إضافة إلى 4.2 ملايين يورو علاوات، للحصول على خدمات اللاعب.

ونفى برشلونة أن يكون بايرن ميونيخ طلب الحصول على المبلغ مسبقا، بسبب مخاوفه من الوضعية المالية للنادي الإسباني.

وقال لابورتا: "لا أصدق هذا الكلام، أعتقد أنها مزحة، هذا لم يأت من بايرن".

وأوضح قائلا: "تقدمنا بعرض وعليهم الآن أن يقيموه".

وسجل ليفاندوفسكي 238 هدفا في الدوري، في 252 مباراة لعبها على امتداد 8 أعوام في بايرن ميونيخ، فاز فيها بالدوري 8 مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.