Getty Images أحد شوارع دلهي المزدحمة

من المقرر أن تصبح الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، العام المقبل، متجاوزة الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.

وبحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، سيكون الكوكب موطناً لثمانية مليارات إنسان.

لكن النمو السكاني ليس بالسرعة التي كان عليها من قبل.

إنه الآن في أبطأ معدل له منذ عام 1950، ومن المقرر أن يصل إلى ذروته، كما تقول الأمم المتحدة، في حوالي عام 2080 عند حوالي 10.4 مليار نسمة، على الرغم من أن بعض الديموغرافيين يعتقدون أن ذلك يمكن أن يحدث في وقت أقرب من ذلك التاريخ.

لكن سكان العالم يتزايدون بشكل غير متساوٍ.

فأكثر من نصف النمو الذي سنشهده في الثلاثين عاماً المقبلة سيحدث في ثمانية بلدان فقط، هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا.

وفي الوقت نفسه، تشهد بعض الاقتصادات الأكثر تقدماً في العالم انخفاضاً في عدد السكان حيث تنخفض معدلات الخصوبة إلى أقل من 2.1 طفل لكل امرأة، وهو ما يُعرف باسم "معدل الإحلال". ويقول التقرير إن عدد السكان في 61 دولة سينخفض ​​بنسبة 1٪ على الأقل بحلول عام 2050.

ومع واحد من أدنى معدلات الخصوبة في العالم (1.15 طفل لكل امرأة)، أعلنت الصين أن عدد سكانها من المقرر أن يبدأ في الانخفاض العام المقبل، في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقاً. وذلك على الرغم من تخلي الدولة عن سياسة الطفل الواحد في عام 2016 وتقديم حوافز للأزواج لإنجاب طفلين أو أكثر.

ومع استمرار نمو عدد سكان الهند، من شبه المؤكد أن تتفوق على الصين باعتبارها الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم.

كما أن معدلات الخصوبة آخذة في الانخفاض على مستوى العالم، حتى في العديد من البلدان التي يتوسع فيها عدد السكان. وذلك لأنه، مع توسع عدد أفراد الأجيال السابقة، هناك عدد أكبر من الأشخاص الذين لديهم أطفال، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص ينجبون أطفالاً أقل من والديهم.

ويعود الفضل في النمو أيضاً إلى حد كبير إلى التطورات في الطب والعلوم، مما يعني أن المزيد من الأطفال يعيشون حتى سن البلوغ، والمزيد من البالغين في سن الشيخوخة. ومن المرجح أن يستمر هذا النمط، مما يعني أنه بحلول عام 2050، سيكون متوسط ​​العمر المتوقع العالمي عند حوالي 77.2 عاماً.

لكن هذا النمط يعني أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً، أو أكثر من 10٪ هذا العام، إلى 16٪ في عام 2050. ومرة ​​أخرى، سيكون التوزيع غير متكافئ مع وجود في بعض البلدان، في شرق آسيا وأوروبا الغربية، المزيد من التطرف في نسب الشيخوخة.