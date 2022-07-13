Getty Images حث كبير مفتشي الصحة الجمهور على التزام الهدوء

تحقق السلطات في تنزانيا في مرض غامض انتشر جنوبي البلاد وأودى بحياة ثلاثة أشخاص حتى الآن.

ووردت تقارير عن 13 إصابة في إقليم ليندي، حيث عاني المصابون من أعراض شبيهة بأعراض مرض إيبولا، منها ارتفاع درجة الحرارة وصداع شديد والإرهاق والنزيف ، خصوصا من الأنف.

وتقول وزارة الصحة إن نتائج الفحوص المخبرية الأولية تنفي احتمال الإصابة بفيروس إيبولا أو ماربورغ.

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ويجري تتبع المخالطين كما فرضت السلطات حجرا صحيا على خمسة اشخاص.

وقال كبير مفتشي الصحة د أيفيلو سيتشالوي إنه حث التنزانيين على التزام الهدوء بينما يجري التحقيق في الأمر.

كما حث أي شخص تظهر عنده الأعراض على طلب المساعدة الطبية في الحال.

ويعد الإيبولا مرضا معديا خطيرا، يؤدي إلى حدوث نزيف داخلي بالجسم، وغالبا ما يكون مميتا. وينتشر المرض بملامسة أي كميات صغيرة من إفرازات الجسم، ولا تظهر أعراضه الأولية، التي تشبه أعراض الأنفلونزا، بوضوح عادة.

ويُعتقد أن خفافيش الفواكه هي حامل المرض الرئيسي، ولكنه انتقل إلى البشر عبر تواصل الناس بدم الحيوانات المصابة، أو أعضائها، أو إفرازات أجسامها.

ومن بين تلك الحيوانات، التشامبنزي، والغوريلا، والقردة، والظباء.