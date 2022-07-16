Getty Images لعب كوليبالي 27 مباراة في الدوري الإيطالي مع نابولي الموسم الماضي، وسجل ثلاثة أهداف

تعاقد نادي تشيلسي مع المدافع السنغالي، كاليدو كوليبالي، لمدة أربع سنوات لينضم إلى صفوف الفريق الإنجليزي قادما من نادي نابولي الإيطالي.

كان اللاعب السنغالي الدولي -البالغ من العمر 31 عاما - قد انضم إلى نابولي قادما من نادي "جينك" البلجيكي في عام 2014 وقدم 317 مباراة مع الفريق الإيطالي.

جاء وصوله إلى ملعب "ستامفورد بريدج" بعد رحيل المدافعين أنطونيو روديغر إلى ريال مدريد وأندرياس كريستنسن إلى برشلونة، وكلاهما في انتقالات مجانية.

ولم يعلن النادي الإنجليزي عن قيمة صفقة انتقال كوليبالي.

وقال كوليبالي "أنا سعيد جدا لوجودي هنا مع هذا الفريق في تشيلسي".

"إنه فريق كبير على مستوى العالم، وكان حلمي دائمًا أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. جاء تشيلسي أولاً ليتفاوض معي في عام 2016، لكننا لم نتوصل لاتفاق. الآن عندما جاءوا إلي ثانية قبلت ذلك، لأنهم أرادوا حقًا قدومي للعب معهم في الدوري الإنجليزي الممتاز".

"عندما تحدثت إلى صديقي المقربين هنا، إدوارد ميندي وجورجينيو، جعلا قراري أسهل".

كان الظهور الأول البارز لـ كوليبالي مع منتخب السنغال في سبتمبر/ أيلول عام 2015، ومنذ ذلك الحين خاض معهم 62 مباراة دولية، وقاد الفريق للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2021.

وأصبح كوليبالي ثاني صفقات تشيلسي منذ أن تم الاستحواذ على النادي، من جانب تحالف يقوده رجل الأعمال الأمريكي "تود بويلي"، بعد انضمام رحيم سترلينغ للنادي في صفقة قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني يوم الأربعاء الماضي.

وقال بويلي: "كاليدو كوليبالي هو أحد أفضل المدافعين في العالم، ويسعدنا أن نرحب به في تشيلسي".

"إنه قائد عظيم ولاعب فريق مثالي، كاليدو يجلب ثروة من الخبرة والسمات التي ستفيد فريقنا والنادي ككل".