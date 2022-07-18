Reuters بن أفليك وجينيفر لوبيز

تزوج نجما هوليوود جينيفر لوبيز وبن أفليك في لاس فيغاس، حسبما قالت لوبيز.

وكتبت لوبيز على موقعها على الإنترنت: "لقد فعلناها.. الحب جميل.. الحب طيب.. واتضح أن الحب صبور.. صبور على مدى عشرين عاما".

وكان الثنائي لوبيز وأفليك قد انفصلا بعد أن كانا مخطوبين للمرة الأولى، في يناير/كانون الثاني 2004.

وعلى مدى العام الماضي أثارت عودة لوبيز وأفليك لبعضهما البعض الكثير من الاهتمام من قبل معجبيهما، حيث أظهرا علنا حبهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

https://www.instagram.com/p/CgIQCz6Pk0U/?hl=en

ووفقا لمكتب تسجيل الزواج في كلارك كاونتي في نيفادا، حيث تقع لاس فيغاس، فإن لوبيز تنوي تغيير اسمها إلى جينيفر أفليك.

وقالت لوبيز، نجمة الغناء والسينما، على موقعها على الإنترنت، إنها سافرت مع أفليك إلى لاس فيغاس يوم السبت وتزوجا

وكتبت لوبيز "لقد كانوا على حق عندما قالوا: كل ما تحتاجه هو الحب ".

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وقالت" إننا ممتنان لكل هذه الوفرة، وللأسرة الرائعة الجديدة المكونة من خمسة أطفال رائعين وحياة جديدة نتطلع إليها".

وشارك مصفف شعر لوبيز، كريس أبليتون، مقطع فيديو للنجمة في فستان زفافها على إنستغرام وهي تستعد لحفل الزفاف.

وفي صباح اليوم التالي للزواج، شاركت العروس صورة سيلفي في السرير مرتدية خاتم زواجها الجديد.

والتقى الزوجان، الملقبان ببينيفر، في موقع تصوير فيلم Gigli في عام 2002، و أعلنا خطبتهما عام 2003، لكنهما أعلنا انفصالهما العام التالي، وألقيا باللوم في ذلك على "الاهتمام الإعلامي المفرط".

ولكنهما منذ عودتهما لبعضهما البعض، نشرا بانتظام صورا ومقاطع فيديو عبر الإنترنت للعطلات واللحظات الرومانسية مع عائلاتهم، مما دفع المعجبين إلى تلقيبهما باسم بينيفر مجددا.

وهذا هو الزواج الرابع للوبيز. وكانت متزوجة من المغني مارك أنتوني من 2004 إلى 2014 ولديهما من الأبناء اثنان.

وكان أفليك متزوجا من الممثلة جينيفر غارنر من 2005 إلى 2018، ولديهما ثلاثة أطفال.

وقالت لوبيز إن الحفل كان "أفضل حفل زفاف ممكن تخيُّله ... حفل حلمنا به منذ فترة طويلة، وأصبح حقيقة بعد انتظار طويل جدا".