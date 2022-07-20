Jonathan Hordle/ITV

اختار النواب المحافظون في بريطانيا وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس لخوض الانتخابات لمنصب زعيم الحزب ورئيس الوزراء.

تقدم سوناك في آخر خمس جولات، وحصل الأربعاء على 137 صوتاً، متقدماً على تراس التي جمعت 113 صوتاً، في حين أقصيت وزيرة الدولة للتجارة بيني موردنت بعد حصولها على 105 أصوات، وفق النتائج التي أعلنها مسؤول تنظيم الانتخابات الداخلية غراهام برادي.

وسيصوت أعضاء حزب المحافظين، البالغ عددهم 160 ألف عضو، خلال الصيف، لاختيار مرشح واحد، على أن تعلن النتيجة في 5 سبتمبر/أيلول.

وقالت تراس في مقالة في صحيفة التلغراف إنها "الشخص الوحيد القادر على إحداث التغيير - بما يتماشى مع مبادئ المحافظين الحقيقية"، بينما أعلنت حملة سوناك بأنه المرشح الذي يمكنه هزيمة حزب العمال.

BBC

واتهمت الحملات بعضها بعضاً بتحويل الأصوات إلى منافسيها كجزء من استراتيجية لتحسين موقفها.

وقال وزير الحكومة السابق ديفيد ديفيز، الذي يدعم موردانت، لبي بي سي، إنها كانت "أقذر حملة" شهدها على الإطلاق.

ومن الصعب الحكم على من هو المرشح الأكثر حظاً للفوز بالانتخابات، إذ تظهر المشاركة في استطلاع أخير للرأي انخفاض عدد المشاركين، لكن استطلاع موقع"يوغوف"، الذي أجري بين 725 من أعضاء الحزب يومي الاثنين والثلاثاء أشار إلى أن سوناك سيخسر إما لصالح موردانت، وإما لصالح تراس.

BBC

ولا يعرف العدد الإجمالي لأعضاء حزب المحافظين على وجه اليقين، لكن هذا العدد في انتخابات زعامة الحزب الأخيرة في عام 2019 كان حوالي 160 ألف عضو، ويُعتقد أنه ارتفع بعد ذلك الحين. ويقول موقع المحافظين على الإنترنت إن الأعضاء يمكنهم توقع تسلم أوراق الاقتراع الخاصة بهم في الفترة ما بين 1 إلى 5 أغسطس/آب.

والموعد النهائي للتصويت - الذي يمكن إجراؤه بالبريد أو عبر الإنترنت - هو الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش يوم 2 سبتمبر/أيلول.

وسوف ترسل أوراق الاقتراع إلى الأعضاء في وقت مبكر مقارنة بعام 2019، عندما تلقى الناخبون أوراق الاقتراع الخاصة بهم قبل أسبوعين من الموعد النهائي.