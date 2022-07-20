وافقت شركة أبل على دفع 50 مليون دولار لتسوية دعوى قانونية رفعها بعض العملاء في الولايات المتحدة، بشأن لوحات مفاتيح أجهزة ماك بوك الخاصة بها.

وادعى زبائن في سبع ولايات أمريكية أن عملاقة التكنولوجيا باعت لوحات المفاتيح من طراز يعرف بالـ"الفراشة" على أجهزة كمبيوتر ماك بوك وماك بوك إير وماك بوك برو، من 2015 إلى 2019، بالرغم من علمها أن لوحة مفاتيح لا تستجيب للنقر ولزجة مما قد يعرضها للتلف بسبب الغبار أو ذرات بقايا الأشياء.

ولم ترد شركة أبل على الفور على طلب بي بي سي نيوز للتعليق، لكن الشركة تنفي ارتكاب أي مخالفات.

وقد تفضي التسوية إلى حصول العملاء على ما يصل إلى:

395 دولاراً أمريكياً لمن استبدلوا لوحات مفاتيح متعددة.

125 دولاراً أمريكياً، لمن استبدلوا لوحة واحدة.

50 دولاراً لمن استبدلوا أغطية المفاتيح.

ولا يزال الاتفاق المبدئي في انتظار موافقة القاضي.

وفي أي لوحة مفاتيح نموذجية، تثبت المفاتيح باستخدام قطعتين من البلاستيك تتقاطعان مع بعضهما بعضاً وتغلقان مثل المقص عند الضغط عليهما.

أما لوحة مفاتيح الفراشة فاستخدمت بدلاً من ذلك مفصلاً يشبه الجناح.

وقالت شركة أبل في ذلك الوقت إن هذه الآلية كانت أقل سمكاً بنسبة 40 في المئة، مما يجعل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها أخف.

وبعد عدة شكاوى، أطلقت أبل في عام 2018، برنامجاً لإصلاح واستبدال تلك اللوحات، كفل اللوحات على مدى أربع سنوات من شرائها. لكن الزبائن قالوا إن البدائل كانت تحتوي على مشاكل اللوحات الأصلية ذاتها.

وتخلصت أبل تدريجياً من لوحة مفاتيح الفراشة في عام 2020 - وتستخدم في لوحات المفاتيح التيس تنتجها حالياً مفاتيح نموذجية عادية.

ولا تزال الشركة تواجه العديد من الشكاوى القانونية الأخرى، من بينها دعاوى قضائية بسبب: