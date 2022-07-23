Getty Images

هزت انفجارات مدينة أوديسا الساحلية غربي أوكرانيا صباح السبت، بعد يوم واحد فقط من توصل كييف وموسكو إلى اتفاق تاريخي من شأنه السماح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وضربت عدة انفجارات ميناء المدينة، الواقعة على البحر الأسود، في وقت مبكر من صباح اليوم.

وفي بيان نشر على منصة تيليغرام، قال الجيش الأوكراني إن روسيا هاجمت ميناء أوديسا التجاري بصواريخ كروز، مضيفا أن اثنين من الصواريخ ضربا البنية التحتية للميناء التشغيلي، فيما تمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط صاروخين آخرين.

وقال النائب عن المدينة، أوليكسي هونشارنكو، على صفحته على موقع تيليغرام إنه كانت هناك ستة انفجارات في المدينة، مضيفا أن النيران اشتعلت في مينائها.

واتهم النائب في تدوينته موسكو بممارسة الخداع قائلا: "هؤلاء المخادعون يوقعون عقودا بيد ويوجهون الصواريخ باليد الأخرى".

وأضاف: "لذا، نحن بحاجة إلى طائرات ونحتاج إلى إغراق أسطول البحر الأسود التابع للاتحاد الروسي بأكمله. سيكون هذا أفضل ترتيب لتصدير الحبوب."

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات قد تسببت بسقوط ضحايا، أو أحدثت ضررا كبيرا بالبنية التحتية.

وكان مسؤولون من كييف وموسكو، قد وقعوا في إسطنبول، أمس الجمعة اتفاقا للسماح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب المحاصرة في أوكرانيا.

وفقًا لدبلوماسيين، وافقت روسيا على عدم استهداف الموانئ أثناء مرور شحنات الحبوب، في حين وعدت أوكرانيا بتوجيه سفن الشحن عبر المياه الملغومة.

"بصقة في وجه الأمم المتحدة وتركيا"

ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية كلا من الأمم المتحدة وتركيا إلى ضمان التزام موسكو بتعهداتها بموجب الاتفاق، قائلة إن الهجوم بمثابة "بصقة في وجه تركيا والأمم الكتحدة" من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أدان السفير الأمريكي في كييف "الهجوم الشائن"، داعيا إلى محاسبة روسيا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن الأمين العام للمنظمة يدين "بشكل قاطع" الهجوم المزعوم، منوها بالالتزام الذي تعهدت به أطراف الحرب في أوكرانيا للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وقفا للاتفاق الذي وقع في إسطنبول.

وأضاف حق أن "هناك حاجة ماسة لهذه المنتجات للتعامل مع أزمة الغذاء العالمية وتخفيف المعاناة عن الملايين من المحتاجين حول العالم".

وأكد ضرورة "التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل الاتحاد الروسي وأوكرانيا وتركيا".

ولم تعلق موسكو بعد على الأمر.

Reuters وقعت موسكو وكييف الجمعة اتفاقا لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية برعاية تركية وأممية

وفي وقت سابق اليوم، أشار مسؤولو الأمم المتحدة إلى أن استئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود قد يبدأ في غضون أسابيع بموجب الاتفاق الروسي الأوكراني الذي تم التوصل إليه في اسطنبول أمس.

وجاء الاتفاق بوساطة تركية وبرعاية الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يستمر الاتفاق، الذي استغرق التوصل إليه شهرين، لمدة 120 يوما، مع إنشاء مركز للتنسيق والمراقبة في إسطنبول، يعمل به مسؤولون من الأمم المتحدة وأتراك وروس وأوكرانيون. كما يمكن تجديده في حال موافقة الطرفين.

ويوم الجمعة، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش الاتفاق، بأنه يقدم "بصيص أمل" للعالم، في خضم أزمة الغذاء العالمية التي أسهمت بها الحرب في أوكرانيا.

وكان السعر العالمي للقمح قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، بعد الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق أمس.

ويقول مراسل بي بي سي في كييف إن شركات الشحن ستحتاج إلى تأكيدات بأن سفنها يمكن أن تمر عبر المياه التي يُعتقد أن الجانبين قد لغماها.

هل تحاول روسيا تدمير الاتفاق؟

تحليل بول آدامز ، بي بي سي نيوز ، كييف

يثير هذا الهجوم على أوديسا عددا من الأسئلة. إذا كانت روسيا، كما يفترض معظم الناس، قد أطلقت الصواريخ بالفعل، فما هي الأهداف وما هي الرسالة؟

توقيت الهجوم الذي يأتي بعد وقت قصير من توقيع روسيا وأوكرانيا على اتفاق تلتزمان بموجبه بتسهيل تصدير الحبوب من أوديسا والموانئ التابعة لها، يجعل المرء ميالا للاعتقاد أنه يشكل محاولة من قبل موسكو لتدمير الاتفاق، أو على الأقل تحديد شروط تنفيذه.

لكن يبدو أن هذا يتعارض مع تصريح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو ، في إسطنبول أمس، بأن مسؤوليات موسكو محددة بوضوح.

لم يُنشر نص الوثيقة التي وقعتها روسيا في إسطنبول بعد. ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إنها مطابقة لتلك التي وقعت عليها أوكرانيا.

وتقول الوثيقة إن الطرفين "لن يشنا أي اعتداء على السفن التجارية ... ومنشآت الموانئ المشاركة في هذه المبادرة".

وردا على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية أمس عما ستفعله الأمم المتحدة إذا لم تلتزم روسيا بوعدها، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريس: "ليس لدى الأمم المتحدة أدوات للرد، لكنني أعتقد أن ذلك سيكون فضيحة غير مقبولة على الإطلاق".

ما هي أهمية أوديسا؟

تعد أوديسا، باعتبارها ثالث أكبر مدن أوكرانيا، مدينة حيوية لاقتصاد البلاد.

يقول أندريه ريزينكو، وهو قائد بحري سابق ومساعد سابق لوزير الدفاع الأوكراني، لبي بي سي إن أوديسا هي "العاصمة الساحلية لأوكرانيا"، وتسهم بحوالي 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

BBC

وفي الأوقات العادية، كانت صادرات البلاد الرئيسية - مثل الذرة والحبوب والمعادن - تنطلق من أوديسا والمناطق القريبة منها كميناء يوجني وإليتشفيسك.

ويقول سيدارث كوشال الباحث في المعهد الملكي للأبحاث الأمنية لبي بي سي إن أوديسا مركز لتصدير حوالي 70 بالمئة من تجارة أوكرانيا البحرية.