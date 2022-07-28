Getty Images

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع آخر غير معتاد لأسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح الأسعار المرتفعة في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال إنه سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية، مستهدفًا معدلا ما بين 2.25٪ و2.5٪.

ورفع البنك تكاليف الاقتراض منذ مارس/أذار في محاولة لتهدئة الاقتصاد والحد من تضخم الأسعار.

لكن المخاوف تتصاعد من أن تلك الإجراءات ستدفع الولايات المتحدة إلى الركود.

وأظهرت التقارير الأخيرة انخفاضا في ثقة المستهلك، وتباطؤ سوق العقارات، وارتفاع مطالبات إعانات البطالة، وأول انكماش في النشاط التجاري منذ عام 2020.

وتتوقع العديد من البيانات الرسمية هذا الأسبوع أن يظهر انكماش الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني على التوالي.

وفي كثير من البلدان، يعد ذلك بمثابة ركود على الرغم من قياسه بشكل مختلف في الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي، أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأن قطاعات من الاقتصاد تتباطأ. لكنه قال إن من المرجح أن يواصل البنك رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة على الرغم من المخاطر، مشيرا إلى التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عاما.

وقال باول "لاينجح شيء في الاقتصاد بدون استقرار الأسعار . نحتاج إلى انخفاض التضخم ... هذا ليس شيئا يمكننا تجنبه".

كيف يحارب رفع أسعار الفائدة التضخم؟

تساعد أسعار الفائدة المرتفعة على مكافحة التضخم عن طريق رفع تكلفة الاقتراض، وتشجيع الأفراد والشركات على الاقتراض وإنفاق أقل. من الناحية النظرية، من المفترض أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب وإبطاء ارتفاع الأسعار - ولكنه يعني أيضا نشاطا اقتصاديا أقل.

وقال باول إن بعض التباطؤ "ضروري".

وأضاف "نحن لا نحاول أن نشهد ركودا - ولا نعتقد أننا مضطرون لذلك".

ومع توقف النمو في الولايات المتحدة وضغط ارتفاع الأسعار على الأسر في شتى أرجاء العالم، حذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أن الاقتصاد العالمي قد يكون على شفا الركود.

وأعلنت بعض الشركات في صناعات التكنولوجيا والإسكان، التي شهدت مكاسب سريعة في السنوات الأخيرة بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض، عن تخفيضات في الوظائف أو خطط لإبطاء التوظيف، متذرعة بتحولات السوق.

Reuters

ولكن مع ارتفاع التضحم، فإن البنوك المركزية "ليس لديها خيار حقيقي" سوى زيادة أسعار الفائدة، حسبما قال الخبير الاقتصادي بيير أوليفييه غورنشاس، مدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن زيادة كبيرة غير متوقعة في أسعار الفائدة - وهي الأولى منذ 11 عاما. وقام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر/كانون الأول، واتخذت عشرات الدول الأخرى خطوات مماثلة.

وقال غورنشاس "معظم البنوك المركزية تقوم بتشديد السياسة النقدية". والسؤال الرئيسي هو مدى السرعة التي يمكن أن يؤدي بها هذا التشديد النقدي إلى إعادة التضخم إلى مستويات معقولة".

ما مدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة؟

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 9.1٪ الشهر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية والمسكن. وهذا أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ ، وأسرع معدل منذ عام 1981.

وأدت مساعي للحد من ارتفاع الأسعار في ذلك الوقت إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى أكثر من 15٪ ودفعت الاقتصاد إلى الانحدار الذي استمر أكثر من عام.

وسيدفع رفع الفائدة يوم الأربعاء ، وهو الرابع منذ مارس/آذار، سعر الفائدة الذي يفرضه بنك الاحتياطي الفيدرالي على البنوك للاقتراض إلى أكثر من 2.25٪ ، وهو ما لم تشهده منذ عام 2019، أعلى بقليل من المعدلات في الأشهر التي سبقت اندلاع الوباء في عام 2020.

لكن الشركات والأسر اعتادت على أسعار الفائدة المنخفضة، والتي نادرا ما ارتفعت فوق 2٪ منذ الأزمة المالية عام 2008. كما أن الاحتياطي الفيدرالي يرتفع بسرعة غير معتادة، حيث يمثل ارتفاع يوم الأربعاء ثاني زيادة بمقدار 0.75 نقطة مئوية على التوالي.

ويتوقع المحللون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما بين 3٪ و 4٪ بحلول نهاية العام. وقفزت الأسواق المالية بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده باول على أمل أن تتباطأ وتيرة الزيادات في الأشهر المقبلة.

ويقول المحللون إنهم ما زالوا يعتقدون أن الولايات المتحدة يمكن أن تتجنب المعاناة الاقتصادية الشديدة، مشيرين إلى سوق العمل الذي لا يزال يضيف مئات الآلاف من الوظائف كل شهر. كما أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل ما يقرب من 70٪ من الاقتصاد، صمد أيضا، على الرغم من تباطؤ النمو.

قال مادهافي بوكيل من وكالة موديز إنفستورز سيرفس "محاولة ضبط الأمر بشكل صحيح بحيث يمكن تهدئة الاقتصاد ولكن دون دفع الاقتصاد إلى الركود يعد أمرا صعبا، حتى في أكثر الأوقات العادية ونحن في بيئة معقدة للغاية في الوقت الحالي".

"انخفض بصورة كبيرة"

BBC

جيسيكا دوران أم لثلاثة أطفال في ولاية أريزونا واحدة من آلاف العاملين في قطاع العقارات الذين فقدوا وظيفتهم في الأسابيع الأخيرة.

وتقول إن عملها في مجال منح قروض لمشتري المنازل المحتملين في أحد أكثر أسواق الإسكان نشاطا في الولايات المتحدة "سقط إلى الهاوية" في مارس/أذار، حيث بدأ البنك المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة.

عندما أخبرتها شركتها أنها ستتخلى عنها، لم تكن قلقة في البداية بشأن العثور على وظيفة جديدة. لكنها قالت إن التقدم لعشرات الوظائف وشبكة المعارف القوية في الأسابيع التي تلت ذلك لم تؤد إلى عثورها على عمل.

وقالت دوران إنها قلقة من أنها قد لا تجد عملا حتى ينتعش السوق مرة أخرى، وهو ما قد لا يحدث لعدة أشهر.

وقالت "أشعر وكأنني أمضيت عامين في رفض عروض العمل، وأنا الآن أتسول في الشوارع". وأضافت "أنا قلقة بشأن المدة التي سيستغرقها سوق العمل، وسوق العقارات. إذا استمر في هذا الاتجاه ، فإن هذا يعني آلاف الوظائف".