Reuters أول لقب أوروبي للمنتخب الانجليزي النسائي

توج المنتخب الانجليزي لكرة القدم النسائية بطلا لأوروبا، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الألماني، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية، بملعب ويمبلي.

وسجلت البديلة، كلوي كيلي، هدف الفوز لمنتخب بلادها، أمام بطل أوروبا 8 مرات، قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الإضافي.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الوقت الأصلي من المباراة بهدف إيلا تون، ولكن لينا ماغول عادلت النتيجة للمنتخب الألماني في الدقيقة 79 من المباراة.

وتحملت لاعبات المدربة، سارينا ويغمان، ضغطا مستمرا من المنتخب الألماني، الذي أظهر قدرات عالية في السيطرة على الكرة، والهجمات الخاطفة على الجناحين. ولكن المنتخب الإنجليزي خرجا منتصرا في هذا التحدي التاريخي.

وانفجرت مدرجات الملعب بالهتافات بمجرد إعلان نهاية المباراة وانطلقت لاعبات المنتخب الانجليزي في احتفالات جنونية فوق أرض الملعب، تعبيرا عن الإنجاز التاريخي الذي حققته هذه المجموعة من اللاعبات الموهوبات.

وفازت هدافة المنتخب الانجليزي، بيث ميد، بالحذاء الذهبي، بعد تسجيلها مجموع 6 أهداف في البطولة. وتوجت أيضا بلقب أحسن لاعبة في البطولة.

وحقق المنتخب الإنجليزي إنجازا عجزت عنه المنتخبات الأوروبية الأخرى، وهو الفوز على ألمانيا في المباراة النهائية، إذ لم يسبق للمنتخب الألماني أن خسر مباراة نهائية في تاريخه.

ويأتي هذا الفوز بعد 65 عاما من فوز متتخب الرجال على ألمانيا في نهائي كأس العالم 1966، وهذا هو اللقب الثاني في تاريخ المنتخب الانجليزي الأول رجالا ونساء.

وتميزت هذه البطولة بإقبال جماهيري منقطع النظير في كرة القدم النسائية، وكان الجمهور الرجالي كبيرا ومتحمسا لتشجيع اللاعبات منذ المباراة الأولى.

ووضعت شاشات عملاقة في الساحات والحدائق العامة لمشاهدة المباراة التي تابعها جمهورا قياسي، على التلفزيون أيضا.