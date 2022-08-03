EPA أوروغواي استضافت أول بطولة للمسابقة في عام 1930.

قدمت الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي وباراغواي عرضاً مشتركاً لاستضافة كأس العالم 2030.

وكانت أوروغواي قد استضافت أول بطولة على الإطلاق للمسابقة في عام 1930. وتقول إنها تريد إعادة كأس العالم إلى الوطن عند الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس البطولة.

وقال أليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) "هذا حلم القارة".

كما أعلنت إسبانيا والبرتغال عن عرضهما ليكونا مضيفين مشتركين.

وفازت أوروغواي على الأرجنتين في المباراة النهائية لتفوز بكأس العالم الافتتاحي في عام 1930، وكان دومينغيز يتحدث من موقع ذلك الفوز - ملعب سينتيناريو في مونتيفيديو.

وأضاف دومينغيز: "سيكون هناك المزيد من بطولات كأس العالم، لكن الكأس ستبلغ 100 مرة واحدة فقط، ويجب أن تعود إلى الوطن".

EPA اليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم يقول: "هذا حلم القارة".

واستضافت تشيلي كأس العالم عام 1962، بينما أقيمت البطولة في الأرجنتين عام 1978.

وقال إغناسيو ألونسو، رئيس الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم: "من المناسب استضافة بطولة كأس العالم حيث بدأت، بعد 100 عام".

وسيقام مونديال 2022 في قطر، ويخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، لاختيار مضيف 2030 في عام 2024.

واتفق اتحادا كرة القدم في بريطانيا وجمهورية إيرلندا في فبراير/شباط على عدم تقديم عرض لاستضافة كأس العالم 2030 والتركيز بدلا من ذلك على محاولة مشتركة لاستضافة بطولة يورو 2028.

وكانت الدول الأربع التزمت قبل أكثر من ثلاث سنوات بتأسيس لجنة منظمة محلية للتنسيق مع الهيئة الحاكمة للعبة في أمريكا الجنوبية للتخطيط لترشيحها.

وستكون النسخة السادسة من كأس العالم التي تقام في أمريكا الجنوبية، بعد 1930 (الأوروغواي)، 1950 (البرازيل)، 1962 (تشيلي)، 1978 (الأرجنتين) و2014 (البرازيل).

وشارك 13 منتخبا فقط في النسخة الأولى عام 1930 وتم لعب البطولة بأكملها في العاصمة مونتيفيديو وفي ثلاثة ملاعب فقط. أما نسخة 2030 فستشهد مشاركة 48 منتخباً، وتتوقع الدول الأميركية الجنوبية الأربع المرشحة لاستضافتها إقامة مبارياتها في 15 ملعباً.

وهي المرة الأولى التي يصل فيها عدد الدول المرشحة للاستضافة إلى أربع، علما أن نسخة 2026 ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.