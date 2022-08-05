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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بوسوم تتعلق بكرة القدم ولجنة التحكيم المصرية، حيث عبر رواد التواصل عن غضبهم واستيائهم من الأداء التحكيمي في المباراة التي جمعت فريقي الأهلي وفاركو في الدوري المصري، والتي شهدت إلغاء حكم المباراة هدفاً للأهلي بحجة التسلل.

وتصدرت وسوم مثل #ادعم_قرارات_الأهلي و #التحكيم_المصري موقع التدوينات القصيرة تويتر، أعرب فيها مغردون عن تضامنهم مع فريق الأهلي ودعمهم لقراره الانسحاب من البطولة اعتراضاً على التحكيم.

ما القصة؟

انتهت المباراة التي جمعت الأهلي وفاركو يوم الأربعاء بالتعادل السلبي، بعد أن قرر حكم المباراة، أحمد غندور، إلغاء هدف "الشياطين الحمر" الذي أحرزه بيرسي تاو في مرمى فاركو بداعي التسلل، بناء على قرار حكم الفيديو المساعد.

وبعد إلغاء حكم المباراة ما اعتبره الأهلي هدفاً مستحقاً في شباك فاركو، طالب مجلس إدارة النادي بإقالة لجنة حكام كرة القدم باتحاد الكرة المحلي، التي قال إنها فقدت مصداقيتها ونزاهتها.

كما طالب الأهلي بإيقاف حكم الفيديو المساعد محمود عاشور المعروف باسم حكم الـ VAR لحين التحقيق معه، وهدد أيضا بعدم المشاركة في مسابقات كأس مصر والسوبر المصري، التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، إذا لم تنفذ مطالب النادي.

وقرر نادي الأهلي استكمال مباريات الدوري العام بلاعبيه من الناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

من جانبه، لم يعلق اتحاد الكرة في مصر بعد على مطالب نادي الأهلي واتهاماته.

اعتراضات واسعة

أثار إلغاء هدف الأهلي في شباك فاركو اعتراضات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره محللون ومشجعون قرارا ظالماً.

وفاضت مواقع التواصل في مصر بآلاف التغريدات المعترضة على الأداء التحكيمي في المباراة والداعمة لفريق الأهلي، لعل أبرزها تغريدة لنجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة الذي قال عبر حسابه على تويتر: "نحن متواضعون بدون ضعف و أقوياء بلا غرور. احنا الأهلي معاك يا أهلي".

فرص ضئيلة

قلصت نتائج مباراة الأهلي وفاركو التي انتهت بالتعادل دون أهداف، حظوظ الأهلي في تصدر الموسم الحالي من الدوري المصري. حيث يحل الفريق الأحمر الآن في المركز الثالث، بفارق 10 نقاط عن نادي الزمالك، صاحب المركز الأول وهو المنافس التقليدي للأهلي، و3 نقاط عن نادي براميدز صاحب المركز الثاني، في ظل فرص ضئيلة لتعويض الفارق، مع قرب انتهاء منافسات الدوري.