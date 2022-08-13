EPA ويليان قد يعود للدوري الإنجليزي مرة أخرى من بوابة فولهام

غادر ويليان، اللاعب السابق في تشيلسي وأرسنال، فريق كورينثيانز البرازيلي بسبب ما قال إنها تهديدات بالقتل وصلته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، هدفا واحدا في 45 مباراة منذ أن عاد إلى فريقه السابق كورينثيانز قادما من أرسنال الإنجليزي الصيف الماضي.

وأشارت تقارير مؤخرا إلى احتمال عودة اللاعب البرازيلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى من خلال الانضمام إلى نادي فولهام.

وقال دويليو مونتيرو ألفيس، رئيس كورينثيانز إن ويليان "طلب إنهاء (عقده) مع النادي".

وأضاف ألفيس، "نشعر بالحزن لعدم وجوده بعد الآن وأيضا لأن الأمور لم تسر بالطريقة التي توقعناها. ولكن علينا أن نحافظ على سعادة اللاعبين لدينا".

وخسر كورينثيانز خمس من مبارياته التسع الماضية، ولعب ويليان في مباراة الإياب يوم الأربعاء، التي خرج فيها الفريق من ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس على يد غريمه المحلي فلامينغو.

وأكد ويليان لموقع غلوبو سبورت الإلكتروني: "كلما خسر فريق كورينثيانز ولم ألعب بشكل جيد، تتلقى عائلتي (زوجتي وأولادي) تهديدات وإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤخرا بدأوا أيضا في مهاجمة أبي وأختي".