Reuters يظهر حطام سيارة الإسعاف قوة الاصطدام

صدمت حافلة ركاب موقع حادث سير سابق في تركيا، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 21 آخرين

وقع الحادث بالقرب من مدينة غازي عنتاب جنوبي البلاد، صباح السبت.

من بين القتلى رجال إطفاء ورجال إنقاذ وفريق من الصحفيين، كانوا قد أرسلوا إلى موقع حادث سير سابق حيث انحرفت سيارة عن الطريق.

صدمت الحافلة المجموعة وانزلقت وانقلبت على بعد 200 متر. وبعد ذلك تم إرسال فرق التعزيزات لنقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

وقال محافظ غازي عنتاب على تويتر إن من بين القتلى "ثلاثة رجال إطفاء واثنين من عمال الطوارئ وصحفيان"، وذلك على الطريق بين غازي عنتاب ومدينة نيزيب المجاورة.

وأكدت نقابة الصحفيين الأتراك مقتل اثنين من أعضائها. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من الأشخاص مستلقين على الطريق.

وأظهرت الصور التي بثتها وكالة أنباء تركية مؤخرة سيارة إسعاف محطمة، وحطاما معدنيا متناثرا حولها.

وأفادت بي بي سي التركية أن وزير العدل، بكير بوزداغ، أعلن عن فتح تحقيق في الحادث.

ونشر عدد من السياسيين الأتراك تعازيهم إلى ذوي الضحايا عبر الإنترنت.