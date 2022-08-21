Reuters سجل أوديغارد 7 أهداف لأرسنال الموسم الماضي

عبر أرسنال عقبة مضيفه بورنموث، في المرحلة الثالثة للدوري الانجليزي الممتاز، البريميير ليغ، بثلاثة أهداف نظيفة.

وبذلك يواصل أرسنال بدايته الرائعة للموسم، ويشارك الصدارة بالعلامة الكاملة، 9 نقاط.

وخلال الدقائق العشر الأولى، سجل مارتن أوديغارد، هدفين ليجعل أرسنال في موضع السيطرة الكاملة على اللقاء.

الملياردير البريطاني جيم راتكليف يرغب في شراء مانشستر يونايتد

ليفربول يفشل في الفوز في مباراته الثانية في الدوري الإنجليزي

وفي الدقيقة 54 أضاف ويليام ساليبا، الهدف الثالث، بينما رفض حكام تقنية الفيديو، (الفار) هدفا رابعا، سجله النجم غابرييل جيسوس، بداعي التسلل.

وتعد هذه أفضل بداية للأرسنال، بعد الفوز في أول 3 جولات، للمرة الأولى منذ موسم 2004، 2005.

وكان بورنموث قد فاز في مباراة الجولة الأولى، على ضيفه أستون فيلا، وكان يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية، أمام أرسنال، في المباراة الثانية على ملعب بورنموث.

ولم يستغرق الأمر سوى 5 دقائق فقط، ليلقي الضيوف كثيرا من الشكوك، حول طموح أصحاب الأرض، حين سجل أوديغارد، الهدف الأول من كرة، أنقذها، حارس بورنموث، مارك ترافيرس، لكنها ارتدت أمام أوديغارد، الذي أودعها المرمى بسهولة.

وبعد 6 دقائق، عاد لاعب الارتكاز، النرويجي، ليسجل الهدف الثاني له ، ولفريقه، بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى.

وفي الشوط الثاني، اختتم ساليبا، أهداف المباراة، بهدف رائع، سكن الزاوية المقصية اليسرى.

Getty Images لحظة تسجيل الهدف الثالث لأرسنال

وبذلك حقق المدير الفني، لأرسنال، أرتيتا، العلامة الكاملة، بعد الفوز في الجولات الثلاث الاولى، على كريستال بالاس، وليستر سيتي، وبورنموث، ما جعل البعض يعبرون عن إعجابهم بالفريق، ويتوقعون أن يشارك في المنافسة، على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال اوروبا.

وكانت ثقة لاعبي أرسنال في أنفسهم، عالية بشكل واضح، منذ انطلاق المباراة، وساهم هدف أوديغارد المبكر، في استمرارها، حيث تمكن الفريق من صنع الهجمات بثبات، وتناقل الكرة بين اللاعبين.

كما تمكن ساليبا، الفرنسي، الشاب، من الفوز بعدد من الكرات المشتركة في منتصف الملعب، ليواصل تقديم الأداء العالي، منذ بداية الموسم.

بالنسبة لبورنموث، فقد اختار المدير الفني، سكون باركر، لاعبين يتمتعون بلياقة عالية للمباراة، مثل بن بيرسون، وجيفرسون ليرما، ووكيفر مور، لكنهم فشلوا في مجاراة أرسنال.

وبدلا عن مباراة خشنة، حول لاعبو الأرسنال الأداء في منتصف الملعب، إلى مباراة تبادل الكرات، عبر تمريرات سريعة، ومتنوعة.

وينتظر الفريق مباراة صعبة، أمام ليفربول، في الأنفيلد، خلال الجولة المقبلة.