Getty Images فاز أولكسندر أوسيك على أنتوني جوشوا مرتين حتى الآن

قال الملاكم البريطاني، أنتوني جوشوا، إن العواطف تغلبت عليه وخذل نفسه بأسلوبه الغريب بعد خسارته أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك في المملكة العربية السعودية يوم السبت.

وهُزم جوشوا في النزال الثاني ضد الأوكراني على لقب العالم للوزن الثقيل.

وبعد انتهاء النزال، التقط جوشوا اثنين من أحزمة أوسيك، ورماهما من الحلبة وسار باتجاه غرفة تغيير الملابس، قبل أن يعود إلى الحلبة لإلقاء خطاب حماسي.

وغرد جوشوا بعدها "لقد خذلت نفسي".

وبعد عودته إلى الحلبة، واجه الشاب البالغ من العمر 32 عاما أوسيك قائلا "أنت لست قويا، كيف هزمتني؟ كيف؟ لقد امتلكت الشخصية والتصميم".

ثم حمل جوشوا الميكروفون وألقى خطابا مليئا بالكلمات البذيئة تحدث فيه عن القتال وأوجه قصوره كملاكم.

كما تحدث عن عدة مواضيع، بما في ذلك مشاكله مع الشرطة عندما كان مراهقا، والحرب في أوكرانيا، ومسيرته المهنية، ثم قاد الحشد في تحية أوسيك البالغ من العمر 35 عاما.

وفي مؤتمره الصحفي بعد اللقاء، قال جوشوا إنه تصرف بهذه الطريقة لأنه كان غاضبا من نفسه. وأضاف: "عندما تكون غاضبا، قد تقوم بأشياء غبية".

وفي تغريداته يوم الأحد، تمنى لأوسيك، الذي تغلب عليه أيضا بالنقاط في سبتمبر/ أيلول الماضي في لندن، "استمرار النجاح في سعيك إلى العظمة".

وقال "أنت ملاكم رائع، بطل. بالأمس كان علي أن آخذ نفسي إلى مكان مظلم للتنافس على أحزمة البطولة! خضت معركتين، واحدة مع أوسيك والأخرى مع مشاعري وكلاهما تغلب علي".

وأضاف "سأكون أول من يعترف، لقد خذلت نفسي. لقد تصرفت بدافع الهوى والعاطفة الصافية وعندما لا أتحكم بذلك لايكون الأمر رائعا. أحب هذه الرياضة كثيرا وسأكون أفضل من الآن وصاعدا. تحية احترام".

وفاز جوشوا، الذي فاز بالميدالية الذهبية في الوزن الثقيل في لندن عام 2012، بأول 22 مباراة احترافية له، لكنه خسر حتى الآن ثلاثاً من بين المواجهات الخمس التي خاضها حتى الآن للفوز بألقاب عالمية.

ويأمل جوشوا في المنافسة مرة أخرى في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفي غضون ذلك، قال جوشوا إن لديه "الرغبة القوية" للقتال مرة أخرى ويأمل في العودة إلى الحلبة في ديسمبر/ كانون الأول.

ويريد المروج إيدي هيرن من جوشوا أن يخوض ثلاث أو أربع لقاءات العام المقبل بهدف نهائي وهو أن يصبح الإنجليزي الذي يفوز بلقب بطل العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات.

وقال جوشوا "تحدثت إلى إيدي وسألته عما إذا كان من الممكن اللعب في نوفمبر/ تشرين الثاني لأن الزخم مهم في الملاكمة - لكن إيدي قال في ديسمبر".

وأضاف "إذا كان الأمر يتعلق بمن أقاتل، فإنه سيأتي أحدهم، فليأت الجميع. من يريد لقائي في الملاكمه يمكنه الحصول على ذلك، لا أمانع".