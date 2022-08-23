التقط تلسكوب جيمس ويب، أكبر وأقوى تلسكوب فضائي في العالم، صورا مذهلة لكوكب المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية.

وتُظهر الصور، التي التُقطت في يوليو/تموز الماضي، تفاصيل الشفق القطبي والعواصف الهائلة والأقمار والحلقات المحيطة بالمشتري، وهي صور وصفها علماء الفلك بأنها "مذهلة".

واستطاع الخبراء تلوين صور الأشعة تحت الحمراء بشكل مصطنع لإبراز مميزاتها، نظرا لأن الأشعة تحت الحمراء غير مرئية للعين المجردة.

وقالت إيمكي دي باتر، عالمة كواكب من جامعة كاليفورنيا، والتي نهضت بدور رئيسي في المشروع: "لم نر كوكب المشتري بمثل هذه الصورة من قبل، إنه أمر مذهل حقا".

وأضافت: "لم نتوقع حقا أن يكون الأمر رائعا بهذا الشكل".

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وتعد مهمة تلسكوب جيمس ويب، التي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، مشروعا مشتركا بين وكالات الفضاء الأمريكية والأوروبية والكندية - بقيادة ناسا.

وقالت ناسا إنه في صورة مستقلة بذاتها لكوكب المشتري، مكونة من مجموعة صور التقطها التلسكوب، امتد الشفق القطبي إلى ارتفاعات عالية فوق القطبين الشمالي والجنوبي لكوكب المشتري. والشفق القطبي هو عروض مضيئة في السماء تسببها الشمس.

وفي هذه الأثناء، بدت البقعة الحمراء العظيمة، وهي عاصفة هائلة يمكنها أن تبتلع الأرض، بيضاء، بفضل انعكاس الكثير من ضوء الشمس.

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وأطلق تلسكوب جيمس ويب في ديسمبر/كانون الأول 2021، ويوجد حاليا على بعد نحو 1.6 مليون كيلومتر من الأرض.

ويستطيع التلسكوب اكتشاف الضوء الذي بدأ انتقاله نحو الأرض منذ 13 مليار سنة، بعد لحظات من الانفجار العظيم.

ويُنظر إلى تسلكوب جيمس ويب، الذي يحمل اسم أحد مهندسي عملية هبوط المركبة الفضائية أبوللو على القمر، على أنه خليفة تلسكوب هابل الشهير. ويُتوقع له أن يمثّل قفزة على صعيد الاستكشافات في مدى عشرين عاما على الأقل.

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ووُجِّه تلسكوب ويب بحيث يرصد السماء في طيف الأشعة تحت الحمراء - وذلك الضوءَ الكامن على مسافات لا تدركها العين المجردة.

وسيتمكن تلسكوب ويب بذلك من سبْر أعماق الكون بدرجة أكبر مما كان يستطيع تلسكوب هابل السابق. ومن ثمّ الوقوف على أحداث وقعت في أزمنة غابرة - قبل نحو13.5 مليار عام.

ويعوّل الفلكيون على قدرات تلسكوب ويب التقنية الحديثة في دراسة الأغلفة الجوية للكواكب التابعة لمجرّة درب التبانة أملًا في الكشف عن آثار للحياة.

وتطلّب بناء تلسكوب جيمس ويب الفضائي 30 عاما وتكلف 10 مليار دولار، ووصل إلى بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض.

وأطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا " أول صورة بالألوان الكاملة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي في شهر يوليو / تموز الماضي، وهي صورة بالأشعة تحت الحمراء لمجموعة من المجرات تعرض لمحة هي الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول.