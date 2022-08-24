Getty Images بإمكان صاروخ براموس أن يحمل رؤوسا نووية

أعلن الجيش الهندي فصل ثلاثة من ضباط سلاح الجو من الخدمة بسبب إطلاقهم صاروخا بشكل عرضي باتجاه باكستان في شهر مارس/آذار الماضي.

وأدى الحادث إلى تصعيد أجواء التوتر بين الهند وباكستان.

وعزت الهند "الحادث المأسوف" إلى خلل تقني وقع خلال عملية صيانة روتينية.

وحذرت إسلام أباد دلهي من أن عليها أن تكون حذرة من النتائج غير السارة التي قد يترتب عليها إهمال كهذا وأن تتجنب تكراره.

وقد أنهيت خدمات الضباط المسؤولين عن الحادث كما أفاد سلاح الجو الهندي في بيان صادر الثلاثاء.

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وأضافت الوزارة أن تحقيقا قد توصل إلى أن خللا في عملية روتينية أدى إلى إطلاق الصاروخ بشكل عرضي.

والصاروخ الذي أطلق من طراز "براموس" وهو قادر على حمل رؤوس نووية، وطورته الهند بالتعاون مع روسيا.

وقال سلاح الجو الباكستاني إن الصاروخ انطلق بسرعة تبلغ ثلاثة أضعاف سرعة الصوت على ارتفاع 12 ألف متر وقطع 124 كيلومترا في المجال الجوي الباكستاني، وإنه عرض العديد من الرحلات الجوية الباكستانية والأجنبية في الأجواء الهندية والباكستانية للخطر، بالإضافة لتعريضه للخطر حياة وممتلكات الناس على الأرض.

وقال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ بعد الحادث إن "الهند تتعامل مع سلامة وأمن أنظمتها الحربية كأولوية، وإنها سوف تصلح اي خلل يكشفه التحقيق".

وتسود علاقة عداء بين الهند وباكستان بسبب الخلاف حول كشمير.

ووقعت حروب بين الدولتين بسبب الخلاف حول الإقليم في الماضي وكثيرا ما اتهمت دلهي جارتها بدعم الانفصاليين في كشمير، وهو ما تنفيه إسلام اباد.