أصيب ثلاثة من عناصر القوات الخاصة "الكوماندوز" الهولنديين، كانوا في مهمة تدريبية في الولايات المتحدة، في إطلاق نار خارج أحد الفنادق في مدينة إنديانابوليس بينما كانوا خارج وقت الخدمة.

وقع الحادث في حوالي الساعة الثالثة والنصف من صباح السبت بالتوقيت المحلي في الحي الترفيهي بالمدينة.

وتقول شرطة إنديانابوليس إن أفراد الشرطة وجدوا الرجال الثلاثة مصابين بجراح جراء إطلاق النار عليهم ونقلوا إلى مستشفيات قريبة.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية إن أحد الرجال في وضع حرج وإن الرجلين الآخرين في حالة وعي.

وقالت إن الثلاثة هم أعضاء في فيلق الكوماندوز، وهو أحد وحدات العمليات الخاصة في القوات المسلحة الهولندية.

وأضافت الوزارة بأن الحادث وقع خلال وقت فراغهم أمام الفندق الذي كانوا يقيمون فيه.

وقالت الشرطة المحلية إنها تعتقد أنه وقعت مشادة في وقت سابق بين الرجال وشخص آخر أو مجموعة من الأشخاص.

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وفي حديث لمحطة "فوكس 59" التلفزيونية، قال ضابط يعمل في دائرة شرطة العاصمة إنديانابوليس: "في الوقت الحاضر المعلومات التي نحن مستعدون لإفشائها هي أن ما جرى لم يكن شيئاً وقع داخل الفندق".

وأضاف "لقد كانت مشادة نعتقد أنها حدثت في موقع آخر".

وقالت وزارة الدفاع الهولندية إن عائلات الرجال الثلاثة أُبلغت بالحادث وإن الشرطة المحلية تجري تحقيقاً في ملابساته.

ولم يتم اعتقال أي شخص على صلة بالحادث حتى الآن.