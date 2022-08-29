PA Media شارك ويسلي فوفانا في 37 مباراة في البريميير ليغ مع ليستر سيتي

أنفق نادي تشيلسي الكثير من الأموال هذا الصيف لدعم فريق الكرة، لكن أكبر صفقة ربما تكون ابرام اتفاق حول ما يوصف بأنه اللاعب "الأكثر موهبة في منطقة وسط الملعب الدفاعية في العالم".

ويبدو أن تشيلسي على استعداد لإنفاق مبلغ يقرب من 70 مليون استرليني، للحصول على خدمات اللاعب ويسلي فوفانا البالغ من العمر 21 عاما، والذي يلعب حاليا في صفوف ليستر سيتي، ولو حدث ذلك، فسيكون تشيلسي قد أنفق أكثر من 200 مليون استرليني في فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب غاري لينيكر لاعب ليستر سيتي السابق، "أشعر بالألم لفقدانه، لكن أتمني أن ينتقل"، وجاء ذلك بعد انتشار أنباء عن التوصل لاتفاق بين الفريقين على انتقال اللاعب الشاب.

وأضاف لينيكر "كل لاعب يحب أن يلعب في دوري الأبطال، إنه أمر مفهوم".

وواصل "إلى مشجعي تشيلسي، لقد حصلتم على أفضل موهبة شابة، في العالم، في منطقة وسط الملعب الدفاعية، نعم أنا أعتقد أنه كذلك".

لكن ما الذي أقنع تشيلسي، بفوفانا ليدفعوا هذا المبلغ في لاعب صغير السن، ولم يظهر في الدوري الانجليزي الممتاز، "البريميير ليغ" سوى 37 مرة؟

منذ تولى توماس توخيل، الإدارة الفنية لتشيلسي، أصبح دفاع الفريق واحدا من أكثر الدفاعات صلابة في البريميير ليغ، وذلك خلال أول 30 مباراة له بعد توليه المسؤولية في يناير/ كانون الثاني العام الماضي، ولم يسجل في مرمى الفريق سوى 17 هدفا.

لكن بعد ذلك اهتزت شباك نشيلسي أكثر من ضعف ذلك العد، حيث تلقت شباكه 35 هدفا في 31 مباراة، ما أجبر توخيل على تغيير خطة اللعب، خلال الصيف الجاري.

وقال جناح تشيلسي السابق، بات نيفين لبي بي سي " تشيلسي بحاجة للاعب ارتكاز دفاعي، ولن يحقق الفريق شيئا، لو لم يتعاقدوا مع واحد".

وأضاف "فوفانا لاعب مناسب جدا، ربما تسببت حاجة تشيلسي لجهوده في رفع سعرة 10 ملايين إضافية، إلا أنه يبقى لاعباً مناسباً لسد الفراغ".

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ومع رحيل المدافع أنطونيو روديغر إلى ريال مدريد، وأندرياس كريستيانسن، إلى برشلونة، ظل تشيلسي في حاجة شديدة لتدعيمات دفاعية، لكنه لم يكن قادرا على عقد صفقات حتى تنتهي صفقة استحواذ المالكين الجدد للنادي، وعلى رأسهم تود بويلي.

ولم يحدث ذلك حتى قبل نحو 3 أشهر فقط، حتى أن حارس مرمى الفريق السابق، روب غرين، يعتقد أن ذلك تسبب في نقص التخطيط، ما شكل ضغطا كبيرا على الإدارة، نظرا لاقتراب إغلاق فترة الانتقالات.

وقال غرين لبي بي سي "إنهم يطاردون الصفقات، وعليهم أنت يدفعوا المبلغ المطلوب، لأنهم سيحصلون على لاعب رائع في النهاية، لأنه يسد الفراغ الموجود في الفريق بشكل مباشر ومستمر في المستقبل".

واستخدم تشيلسي لاعبه ريس جيمس، في المركز نفسه، خلال المباراتين الأولتين، في البريميير ليغ، لكن غرين يقول إن صفقة فوفانا ستسمح لتوخيل بالإبقاء على ريس جيمس في مركزه الأساسي.

وكان فوفانا قد انضم لليستر سيتي قبل عامين، مقابل 36.5 مليون استرليني، وهو مبلغ ضخم بالنسبة للاعب لم يلعب مع سانت اتيان الفرنسي، سوى 30 مباراة.

لكن اللاعب أقنع الجميع بقيمته، بعد نحو 38 مباراة مع ليستر، وصوت المشجعون له ليكون أبرز لاعب ناشئ في صفوف الفريق، خلال الموسم الماضي، قبل أن يوقع عقدا جديدا مع الفريق يمتد خمس سنوات.

وقال براندون روجرز، المدير الفني، لليستر سيتي، "هناك الكثير من الأشياء التي تجري خلف الكواليس، إنها لحظة صعبة بالنسبة له، لكنه فتى طيب، وكان لاعبا جيدا في فريقنا".

ومنذ انضمام فوفانا، فاز ليستر بما نسبته 43.2 في المائة، من مباريته في البريميير ليغ، التي شارك فيها اللاعب، مقارنة بنسبة 38.5 في المائة بالمبارايات التي لم يشارك فيها، وتلقى الفريق أهدافا بمعدل، 1.6 في المباراة، مقارنة بنحو 1.4 هدفا في المباريات التي لم يشارك فيها.

وقال سيمون ستون مراسل بي بي سي الرياضي "ويسلي فوفانا واحد من اللاعبين الذين برع ليستر سيتي في اكتشافهم، خلال السنوات القليلة الماضية".

وأضاف "بصراحة، بقيمة 36 مليون استرليني، مقابل لاعب يبلغ من العمر 19 عاما، كان من الواضح أن ليستر، عرف أي موهبة يمتلكها فوفانا، وبغض النطر، كان براندون روجرز، قادرا على تطوير أدائه ليصبح حاليا لاعب ارتكاز عصري، سريع، ويستطيع التحرك بالكرة، والتدرج بها من الدفاع إلى الهجوم، والتحكم في إيقاع اللعب، سواء في حال لعب الفريق بلاعبي ارتكاز أو 3 في منتصف الملعب".

وواصل ستون "يجب أن يتم إعادة استثمار المال الذي دفع فيه، وهو أمر آخر برع فيه ليستر خلال السنوات الماضية، لكن الجديد أن اللاعب لم يقض معهم وقتا طويلا هذه المرة".