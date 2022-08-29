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أفادت تقارير بأن اثنين من طياري الخطوط الجوية الفرنسية أوقفا عن العمل بعد مشاجرة بالأيدي في قمرة القيادة.

وقالت صحيفة لا تريبيون السويسرية إن الطيار ومساعده تبادلا الضربات أثناء تحليقهما بطائرة إيرباص A320 من جنيف إلى باريس في يونيو/حزيران.

وتدخل أعضاء طاقم الطائرة بعد سماع الضوضاء. وظل أحد أفراد الطاقم في قمرة القيادة إلى أن هبطت الطائرة بسلام.

وقالت شركة الطيران لصحيفة لا تريبيون إن الحادث لم يؤثر على الرحلة.

ويأتي الحادث بعد أن أفاد تقرير نشرته هيئة التحقيق الجوي الفرنسية الثلاثاء بأن شركة الطيران تعامل طياريها بطريقة تفتقر إلى الحزم عندما يتعلق الأمر بإجراءات السلامة.