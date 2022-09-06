Reuters

في أول خطاب لها بعد توليها رئاسة الحكومة البريطانية، تعهدت رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس بتقديم خطة جريئة تساعد بلادها على اجتياز المصاعب الاقتصادية التي تواجهها حاليا.

وقالت تراس من أمام 10 داوننغ ستريت، مقر رئاسة الوزراء، إن بريطانيا تواجه "رياحا معاكسة" ولكنها أعربت عن ثقتها في "اجتياز العاصفة".

وبدأت تراس خطابها قائلة إنها "قبلت تكليف جلالتها (الملكة اليزابيث الثانية) لتشكيل حكومة جديدة".

وأثنت تراس على جونسون موضحة أنه قاد البلاد خلال البريكست وجائحة كورونا والتصدى للعدوان الروسي على أوكرانيا.

وأضافت تراس "أتشرف بتحمل المسؤولية في هذا الوقت الحرج الذي تمر به البلاد".

وكان قصر باكينغهام قد أعلن في بيان صادر عنه أن الملكة التقت ليز تراس وكلفتها بتشكيل حكومة جديدة.

وغادرت رئيسة الوزراء الجديدة قلعة بالمورال عائدة إلى لندن.

أولويات

وقد ورثت تراس بلدا يئن تحت كاهل مشاكل اقتصادية خطيرة بينها أعلى معدل للتضخم بين مجموعة الدول السبع الغنية.

وحددت تراس في خطابها 3 أولويات لحكومتها الجديدة وهي "تخفيض الضرائب، التعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة، وإصلاح هيئة الصحة الوطنية".

كما تعهدت بدعم بريطانيا للحرية والديمقراطية حول العالم.

EPA كلفت الملكة إليزابيث ليز تروس بتشكيل الحكومة

وسوف تختار الآن أعضاء حكومتها التي يخمن البعض أن تكون الأكثر تنوعا في تاريخ بريطانيا.

تحليل

فيصل إسلام- محرر الشؤون الاقتصادية في بي بي سي

سربت معلومات تفيد أن الحكومة تخطط لوضع سقف لفواتير الطاقة بحيث تكون بحدود 2500 جنيه، وهذا يقل بقيمة 1000 جنيه عن المتوقع، لكنه لا يعني تجميد سعر الطاقة.

وتتراوح قيمة فاتورة الغاز والكهرباء لعائلة بريطانية نموذجية في الوقت الحالي ما بين 1971 و 3549 جنيه سنويا.

وقال مصدر حكومي أن أي خطوة لن تعني بالضرورة تجميد أسعار الطاقة.

وتشير الحسابات أن تدخل الحكومة المتوقع سوف يقلص حجم الدعم إلى 50 مليار جنيه لكنه سوف يتطلب المزيد من دعم الطوارئ للفئات الأشد فقرا.