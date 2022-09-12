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خلف الملك تشارلز الثالث والدته الملكة إليزابيث الثانية بعد وفاتها في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 عاما.

في وقت سابق من العام الجاري، احتفلت الملكة بيوبيلها البلاتيني، عندما أصبحت الملكة البريطانية الأطول بقاء في العرش.

ما هي مهام الملك؟

الملك هو رئيس دولة المملكة المتحدة، لكن على الرغم من ذلك، فإن صلاحياته رمزية وشكلية، ويبقى على الحياد سياسيا.

ويتلقى الملك رسائل يومية من الحكومة في صندوق جلدي أحمر، مثل الإحاطات قبل الاجتماعات المهمة، أو الوثائق التي تحتاج إلى توقيعه.

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وعادة ما يلتقي رئيس الوزراء بالملك يوم الأربعاء من كل أسبوع في قصر باكنغهام، لإطلاعه على الأمور الحكومية.

هذه الاجتماعات خاصة تماما ولا يوجد سجل رسمي لما يقال فيها.

للملك أيضا عدد من الوظائف البرلمانية:

تعيين الحكومة: عادة ما يتم استدعاء زعيم الحزب الذي يفوز في الانتخابات العامة إلى قصر باكنغهام، حيث يدعى أو تدعى رسميا لتشكيل حكومة. يقوم الملك أيضا بحل الحكومة رسميا قبل إجراء انتخابات عامة.

افتتاحية الدولة وخطاب الملك: يبدأ الملك السنة البرلمانية بحفل الافتتاح الرسمي. ويحدد خطط الحكومة في خطاب يلقيه جالسا على العرش في مجلس اللوردات.

التصديق الملكي: عند تمرير أي تشريع من خلال البرلمان، يجب أن يوافق عليه الملك رسميا ليصبح قانونا. يجدر التنويه إلى أن آخر مرة جاء التصديق الملكي بالرفض كانت عام 1708.

Getty Images الملكة ونجلها الملك تشارلز (أمير ويلز حينها) في الافتتاح الرسمي للبرلمان لعام 2019

بالإضافة إلى ذلك، يستضيف الملك رؤساء دول زائرين، ويلتقي السفراء الأجانب والمفوضين الساميين المقيمين في المملكة المتحدة. وعادة ما يقود حدث الذكرى السنوية للحرب العالمية في نوفمبر/ تشرين الثاني الذي يقام عند النصب التذكاري في لندن.

وما أن أصبح تشارلز الثالث ملكا بات تلقائيا رئيسا للكومنولث، وهي هيئة تضم 56 دولة مستقلة ويبلغ عدد سكانها 2.4 مليار شخص. وفي 14 من هذه البلدان، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، بات رأس الدولة.

وهذه البلدان الـ 14 هي: أستراليا وأنتيغوا وبرمودا وجزر الباهاما وبليز وكندا وغرينادا وجامايكا وبابوا غينيا الجديدة وسانت كريستوفر ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين ونيوزيلندا وجزر سولومون جزر وتوفالو.

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كيف يكون ترتيب ولاية العرش؟

يحدد ترتيب الولاية على العرش، الشخص الذي من المفترض أن تناط به المهام عندما يموت الشخص الحالي أو يتنازل عن العرش. الأول في الترتيب أي - وريث العرش - هو الابن الأكبر للملك.

باعتباره الطفل البكر للملكة إليزابيث، أصبح تشارلز ملكا بعد وفاة والدته، وأصبحت زوجته كاميلا الملكة القرينة.

تم تعديل قواعد ولاية العرش الملكية في عام 2013 لضمان عدم إعطاء الأبناء الذكور الأسبقية على أخواتهم الأكبر سنا.

وريث الملك تشارلز هو نجله الأكبر الأمير ويليام. منحه الملك لقب أمير ويلز كما أنه ورث لقب والده السابق "دوق كورنوال".

ويأتي ابن الأمير ويليام الأكبر، الأمير جورج، في المرتبة الثانية في ترتيب ولاية العرش، تليه شقيقته الأميرة شارلوت في المرتبة الثالثة.

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BBC

ماذا يحدث في التتويج؟

التتويج هو المراسم الرسمية لتنصيب الملك، ويحدث عادة بعد فترة حداد على الملك السابق.

أصبحت إليزابيث الثانية ملكة في 6 فبراير/ شباط عام 1952 بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، لكنها لم تتوج حتى 2 يونيو/ حزيران عام 1953.

ولم يُعرف بعد متى سيتم تتويج الملك تشارلز.

كان تتويج الملكة إليزابيث هو الأول الذي يبث عبر الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، وقد شاهده أكثر من 20 مليون شخص.

PA Media تتويج الملكة إليزابيث في كنيسة وستمينستر

على مدار التسعمئة عام الماضية، أقيم حفل التتويج في كنيسة وستمنيستر Westminster Abbey، وكان الملك وليام الفاتح أول ملك يتوج هناك، وسيكون تشارلز الملك الأربعين.

والتتويج هو طقس ديني أنجليكاني يقوم به رئيس أساقفة كانتربري.

يُمسح الملك بـ "الزيت المقدس"، ويتقلد رموز المليكة: الصولجان والكرة السلطانية (وهي تمثيل لسلطة الملك، وترمز إلى العالم المسيحي بصليبه معلقا على كرة أرضية، وتمثل خطوط الجواهر التي تقسمها إلى ثلاثة أقسام القارات الثلاث التي كانت معروفة في العصور الوسطى). في ذروة الاحتفال، يضع رئيس الأساقفة تاج القديس إدوارد على رأس تشارلز - وهو تاج من الذهب الخالص، يعود تاريخه إلى عام 1661.

ويعد تاج القديس إدوارد أبرز قطعة بين مجوهرات التاج البريطاني والتي يُحتفط بها في برج لندن، ولا يرتديه الملك إلا في لحظة التتويج.

وعلى عكس حفلات الزفاف الملكية، فإن التتويج هو مناسبة رسمية - تدفع الحكومة تكاليفها، وبطبيعة الحال تقرر قائمة المدعوين إليها.

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من هم أعضاء العائلة المالكة؟

PA Media Members of the Royal Family celebrated the Queen's official birthday at Buckingham Palace in 2019.

الأمير وليام هو الابن الأكبر للملك تشارلز وزوجته الأولى ديانا أميرة ويلز الراحلة. بعد وفاة الملكة، أصبح ويليام أمير ويلز ودوق كورنوال واحتفظ بلقب دوق كامبريدج. وهو متزوج من أميرة ويلز ودوقة كورنوال وكامبريدج (كاثرين). ولديهما ثلاثة أطفال: الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

الأميرة آن الطفلة الثانية للملكة إليزابيث وابنتها الوحيدة، وهي متزوجة من الأدميرال تيموثي لورانس، ولديها طفلان من زوجها الأول، الكابتن مارك فيليبس هما: بيتر فيليبس وزارا تيندال.

الأمير إدوارد إيرل ويسيكس أصغر أبناء الملكة، وهو متزوج من كونتيسة ويسيكس (صوفي ريس جونز)، ولديهم طفلان: لويز وجيمس مونتباتن وندسور.

الأمير أندرو دوق يورك، الابن الثاني للملكة، لديه ابنتان من زوجته السابقة دوقة يورك (سارة فيرغسون) هما: الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني. تنحى الأمير أندرو عن منصبه وعن "مهامه المليكة" في عام 2019.

الأمير هاري دوق ساسكس هو شقيق ويليام الأصغر، وهو متزوج من دوقة ساسكس (ميغان ماركل)، ولديهما طفلان: أرشي وليليبت. في عام 2020، أعلنا أنهما سيتخليان عن مناصبهما ومهامهما المليكة.

أين يعيش أفراد العائلة المالكة؟

من المتوقع أن ينتقل الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا، إلى قصر باكنغهام. وقد عاشا سابقا في كلارنس هاوس في لندن وفي هايغروف في غلوسيسترشاير.

انتقل أمير وأميرة ويلز مؤخرا من قصر كنسينغتون في غرب لندن للعيش في منزل أديلايد الريفي في قلعة وندسور المليكة.

ويعيش الأمير هاري وميغان ماركل في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

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كيف احتُفل بيوبيل الملكة البلاتيني؟

كان اليوبيل البلاتيني هو اليوبيل الرابع للملكة - فقد احتفلت بيوبيلها الفضي عام 1977 ويوبيلها الذهبي عام 2002 ويوبيلها الماسي عام 2012.

ولدت الملكة إليزابيث الثانية في 21 أبريل/ نيسان عام 1926، ولكن لها أيضا عيد ميلاد رسمي ثان، في يونيو/ حزيران، تقام فيه الأحداث الاحتفالية.

بدأ هذا التقليد مع جد الملكة إليزابيث الملك إدوارد السابع، الذي ولد في نوفمبر/ تشرين الثاني ،وهو تقليد يهدف إلى إضفاء مناخ جيد للاحتفالات العامة.

Reuters شاهد ما يقرب من 12 مليون شخص في المملكة المتحدة احتفالات اليوبيل البلاتيني في القصر عبر شاشة بي بي سي

جرت احتفالات اليوبيل البلاتيني الرئيسية خلال عطلة نهاية أسبوع واستمرت أربعة أيام في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وتضمنت حفلا خاصا يعرف بحشد الألوان Trooping of the Colour، وهو عبارة عن احتفال بعيد الميلاد الرسمي للملك عمره أكثر من 260 عاما، حيث يجتمع أكثر من 1400 جندي استعراضي و 200 حصان و 400 موسيقي معا في عرض رائع لمشاة العسكرية والفروسية .إضافة إلى ذلك أقيم حفل موسيقي ضخم خارج قصر باكنغهام وموكب احتفالي.

كما أقيمت في اليوبيل البلاتيني آلاف الحفلات في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.