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قال المدير الفني السابق لفريق برايتون، غراهام بوتر، إنه شعر أن عليه "اغتنام فرصة جديدة"، متحدثاً عن أسباب انضمامه لتشيلسي في رسالة مفتوحة وجهها إلى المشجعين.

وأصبح بوتر البالغ من العمر 47 عاماً/ مدرباً لتشيلسي يوم الخميس، بعد ثلاث سنوات قضاها في تدريب برايتون.

وكتب بوتر: "بالنسبة للبعض، أدرك أن التغيير الذي يطرأ فجأة في كرة القدم، قد يكون من الصعب تقبلّه".

وقال: "قد لا أستطيع إقناعكم جميعاً بأن تغفروا لي رحيلي - لكن على الأقل، سأغتنم الفرصة لأقول شكرا لكم".

وأضاف بوتر الذي حلّ بديلاً للألماني توماس توخيل الذي أقيل من بعدمن تشيلسي: "آمل أن تتفهموا أنه في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية، شعرت بأن علي اغتنام فرصة جديدة".

وقاد بوتر برايتون إلى المركز التاسع في الموسم الماضي من بطولة الدوري الإنجليزي، وهو أفضل ما انتهى إليه النادي في تاريخه.

ويحتل الفريق المركز الرابع هذا الموسم بعد فوزه أربع مرات، وتعادله مرة واحدة في ست مباريات خلال الدوري.

وقال بوتر في رسالته المفتوحة التي وجهها الخميس ونشرها برايتون على صفحته يوم الأحد: "أشعر أني شخص أفضل ومدرب أفضل بعد التجارب التي مررت بها هنا".

وقال إن "اختيار التشكيل أو القرار لم يكن مثالياً دائماً. لكن النادي خلق بيئة تعطيك مساحة لارتكاب الأخطاء والتعلم منها ثمّ التحسّن".

وفاز برايتون بقيادة بوتر في مباراته الأخيرة 5-2 على ليستر سيتي في 4 سبتمبر/أيلول. وقال بوتر "لم أعلم وقتها أنها ستكون المباراة الأخيرة، لكن بالنظر إلى الوراء الآن، لعبنا بشكل ممتاز. كان هناك الكثير من الإيجابية المحيطة بالنادي".

وأضاف: "الأيام القليلة الماضية كانت زوبعة غير متوقعة. ترك ملعب التدريب للمرة الأخيرة كان لحظة مؤثرة".