Reuters لاعبو ليفربول وأياكس يقفون دقيقة صمت تكريما للملكة إليزابيث قبل مباراتهما في دوري الأبطال

حرصت الأندية الإنجليزية لكرة القدم على تكريم ذكرى ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، وشهدت 30 مباراة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وكذلك مباريات ليفربول وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا، مراسم تكريم للملكة قبل بدايتها.

واستؤنفت مباريات كرة القدم في بريطانيا بعد تأجيلها نهاية الأسبوع الماضي، عقب الإعلان عن وفاة الملكة، التي قضت أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا، يوم الخميس 8 سبتمبر/ أيلول، عن 96 عاما.

وكانت جميع فاعليات كرة القدم في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية وكذلك في اسكتلندا قد علقت مع وفاة الملكة إليزابيث، وبدأت كل المباريات بعد استئنافها بعزف النشيد الوطني، بالإضافة إلى الوقوف "وقفة صمت" تكريما للملكة، سواء في مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم أو مباريات دوري الأبطال التي خاضتها فرق إنجليزية وهو ما حدث مع ليفربول وتوتنهام.

صمت قصير

Getty Images تم عرض صورة للملكة إليزابيث الثانية على الشاشة الكبيرة قبل مباراة إم كية دون مع بولتون وندررز

وقال فيل ماكنولتي، كاتب شؤون كرة القدم في بي بي سي سبورت، إن الغالبية العظمى من مشجعي ليفربول في ملعب آنفيلد، التزموا الصمت تماما لفترة أقصر، مع صيحة واحدة أو اثنتين في بداية التكريم قبل المباراة ضد أياكس الهولندي.

بينما في سوانسي سيتي وقف اللاعبون دقيقة صمت كاملة احتراما للملكة، خلال المباراة الوحيدة التي شهدتها ويلز، واختار نادي وتوتنهام في الدوري الانجليزي الممتاز، عدم عزف النشيد الوطني قبل مباراته على أرضه مع شيفيلد يونايتد.

وأعلن ليفربول قبل المباراة أمام أياكس في دوري الأبطال، أنه سيؤدي وقفة صمت لمدة 30 ثانية.

وأطلق مشجعون من ليفربول صيحات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطني السابق الذي كان يقول "ليحفظ الله الملكة" قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، لكن المدرب يورغن كلوب قال يوم الاثنين إنه واثق من أن الجمهور سوف يُظهر الاحترام خلال مباراة أياكس بعد وفاة الملكة، خاصة أنهم أظهروا الاحترام أمام مانشستر يونايتد الموسم الماضي بعد وفاة، طفل كريستيانو رونالدو.

Getty Images في مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة بدوري الأبطال، رفع المشجعون لافتات تطالب السلطات بـ "احترام الجماهير" بعد تأجيل مباريات نهاية الأسبوع في بريطانيا

وحث تحالف دعم الناجين في هيلزبره، إلى جانب أسطورة ليفربول السير كيني دالغليش وغرايم سونيس، المشجعين على إظهار الاحترام للملكة، يوم الثلاثاء.

وفي مباراة توتنها أمام سبورتنغ لشبونة، في دوري الأبطال صمت الجمهور لمدة "دقيقة كاملة"، حيث عُزف أيضا نشيد دوري أبطال أوروبا.

لكن نشيد دوري أبطال أوروبا لم يُعزف على ملعب آنفيلد، ولم تكن هناك لافتة لدوري أبطال أوروبا في وسط دائرة الملعب.

ولن يتم عزف نشيد دوري أبطال أوروبا ولا النشيد الوطني البريطاني في أي من مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع في بريطانيا، حيث رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلبات من تشيلسي ومانشستر سيتي ورينجرز لعزف النشيد الوطني الجديد "يحفظ الله الملك" في مبارياتهم على أرضهم يوم الأربعاء.

وارتدى لاعبو ليفربول وأياكس شارات سوداء في ملعب آنفيلد، مثل التي ارتداها لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما كانت الأعلام منكسة وترفرف في نصف السارية. كما حرصت بعض الأندية على عزفها للموسيقى المناسبة ومنعت عرض إعلاناتها المنتظمة كعلامة على الاحترام.

في مكان آخر ، أطلق مانسفيلد تاون 96 حمامة، في إشارة إلى عمر الملكة الراحلة 96 عاما، أثناء مصافحة اللاعبين قبل مباراتهم في القسم الثاني على أرضهم أمام كارلايل يونايتد.

كما غنى المطرب الكلاسيكي راسل واتسون، النشيد الوطني قبل مباراة بريستون ضد بيرنلي، بينما في مباراة ويمبلدون على أرضه مع نورثهامبتون، في دوري الدرجة الأولى، تم عرض الرسائل التي سجلها أعضاء البرلمان المحلي، الذين انضموا بدورهم إلى أكثر من 50 شخصية بارزة لتقديم الاحترام ومجموعة من الأزهاروسط الملعب قبل انطلاق المباراة.

وقال فريق سوانسي في بيان: "زود الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جميع الأندية بالإرشادات حول الشكل المقترح والنظام الذي يجب العمل به أثناء تكريم الملكة. ورغم أن هذا التوجيه لم يكن إلزاميا، لكننا صممنا تكريمنا بطريقة نعتبرها مناسبة".

Getty Images تضمنت البرامج في العديد من المباريات صورة للملكة إليزابيث الثانية ، بما في ذلك مباراة هال سيتي ضد ستوك سيتي

وأضاف: "نود أن نسجل شكرنا الخالص لمشجعي كلا الناديين الذين التزموا بدقة بدقيقة الصمت، في حين أن التكريم الذي تم عرضه في جميع أنحاء البلاد كان الطريقة المثالية لتذكر صاحبة الجلالة الراحلة".

وناشد سوانسي ونادي ريكسهام الويلزي مشجعيهم باحترام دقيقة الصمت، لكن كان هناك عدد قليل من الصرخات والصيحات قبل مباراة ريكسهام في الدوري الوطني على أرضه أمام داغينهام وريدبريدج، لكن أصحابها تعرضوا لتوبيخ المشجعين الآخرين.