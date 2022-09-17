EPA نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا منذ 2011 (أرشيف ميناء اللاذقية وحريق هائل بسبب غارة إسرائيلية في ديسمبر/ كانون الأول 2021)

قال الجيش السوري إن خمسة جنود قتلوا جراء غارة جوية إسرائيلية قرب مطار دمشق، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأفادت التقارير بوقوع خسائر مادية في البُنى التحتية.

ونقلت وكالة أنباء سانا السورية تصريحات نسبتها إلى مصادر عسكرية في دمشق جاء فيها أن الغارة الإسرائيلية "قتلت خمسة جنود وأحدثت بعض الأضرار المادية".

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم وقع حوالي الساعة الواحدة إلا الربع صباحا بالتوقيت المحلي، وكان من جهة "شمال شرق بحيرة طبرية، واستهدف المطار ومواقع أخرى في جنوب دمشق".

في غضون ذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن الغارة الإسرائيلية "قتلت خمسة جنود سوريين واثنين من مسلحي الميليشيات المدعومة من إيران".

وقال المرصد إن "إسرائيل استهدفت مواقع لجماعات مسلحة مدعومة من إيران تتمركز بالقرب من المطار وفي ريف دمشق".

وشنت إسرائيل غارات جوية، على المناطق الريفية حول دمشق وجنوب محافظة طرطوس الساحلية الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود.

وتسبب قصف جوي إسرائيلي في يونيو/ حزيران الماضي في إخراج مطار دمشق من الخدمة لأسبوعين. كما استهدفت طائرات حربية إسرائيلية مدينة حلب مرتين الشهر الماضي.

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وقال المرصد السوري في ذلك الوقت إن تلك الغارات استهدفت مخازن أسلحة تابعة للميليشيات المدعومة من إيران.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا في 2011، نفذت إسرائيل غارات جوية إسرائيلية كثيرة على جارتها الشمالية سوريا، والتي استهدفت قوات حكومية وقوات مدعومة من إيران ومقاتلي حزب الله اللبناني.

ورغم أنه من النادر أن تعلق إسرائيل على الغارات الجوية التي تشنها على سوريا، اعترفت تل أبيب بتنفيذ المئات منها.

وتقول إسرائيل إن تلك الضربات الجوية ضرورية لمنع إيران من إيجاد موطئ قدم على أعتابها.