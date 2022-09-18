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بعدما سجل 23 هدفا الموسم الماضي، لم يسجل سون هيونغ أي هدف في أول ست مباريات لتوتنهام هوتسبر في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرلييغ) هذا الموسم.

وهذا ما دفع المدرب أنطونيو كونتي إلى أن يبقي المهاجم الكوري الجنوبي على مقاعد البدلاء في مباراة ليستر سيتي، التي جرت مساء هذا السبت في لندن.

ولكن عند الدقيقة 59 تلفت كونتي وطلب من اللاعب المؤثر - البالغ 30 عاما - أن ينزل للملعب والنتيجة تشير إلى تقدم سبرز 3-2.

وفي غضون 13 دقيقة، أصبح سون هيونغ مين أول لاعب لتوتنهام يحرز هاتريك - أي ثلاثة أهداف - في البريميرلييغ بعد بدئه المباراة من مقاعد البدلاء، ولتسهم أهداف الكوري الجنوبي في انتهاء المباراة بنتيجة 6-2.

سجل سون الهدف الأول من تصويبة متقنة، من خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى للحارس داني وارد، وبعدها بإحدى عشرة دقيقة صوب كرة بقدمه اليسري، أيضا من خارج منطقة الجزاء، ليوقع على خامس أهداف فريقه قبل أن يوقع على الهدف السادس لفريقه والثالث له بمساعدة من زميله هويبرغ.

وهذا الأداء والنتيجة دفعا لاعب توتنهام السابق، جيمي ريدناب، ليقول لشبكة سكاي سبورت إن سبرز "لديه الفرصة ليحقق إنجازا ما".

Getty Images أصبح سون أول لاعب في تاريخ توتنهام يحرز هاتريك بعد نزوله بديلا في البريميرلييغ

بينما قال كريس ساتون، في حديثه لإذاعة بي بي سي، إن سبرز "لديه أفضل خط هجوم" في البريميرلييغ.

واعتلى توتنهام هوتسبر صدارة ترتيب فرق البريميرليغ، متشاركا مع مانشستر سيتي، برصيد 17 نقطة من سبع مباريات ما يعكس بداية الفريقين القوية في هذا الموسم.

وأزاح سون، بهذه الأهداف الثلاثة، الكثير من العبء الذي ألقي على عاتقه، فقبل مباراة ليستر سدد الكوري الجنوبي 17 مرة دون نجاح.

وقال اللاعب لبي بي سي سبورت: "لقد كان شعورا رائعا. لم أصدق حين سجلت، فقد ذهبت كل مشاعر الإحباط والأحاسيس السلبية. لقد تسمرت في مكاني بفرحتي بالهدف الأول لي، لقد كنت سعيدا جدا".

وتابع اللاعب "إن كرة القدم تكون مجنونة أحيانا، ففي بعض الأوقات لا ترغب الكرة في أن تسكن الشباك، ولكنها اليوم دخلت المرمى ثلاث مرات، وهذا غير كل شيء. لقد تعلمت الكثير خلال هذه الفترة الصعبة، ينبغي أن أعمل جاهدا كل مرة لكي أحصل على الفرصة".

وأضاف: "ثلاثة أهداف جميلة، إني فخور جدا".

كما قال اللاعب، في تصريح لشبكة سكاي سبورت، إنه شعر بكثير من "الامتنان" للدعم الذي وجده لأنه شعر أنه "أحبط" زملاءه والجماهير والمدربين قبل هذه المباراة

وقال ماثيو أبسون، لاعب المنتخب الإنجليزي السابق الذي كان ضمن فريق بي بي سي راديو 5 للتعليق المباشر على المباراة، إن سون "أراد أن يثبت نقطة ما وقد نجح بالتأكيد في ذلك".

بينما قال ريدناب: "سون لاعب مميز للغاية وما فعله هو الطريقة المثلى للرد".

وأضاف: "إن هذا هو النموذج لما يتوجب فعله كلاعب، ويجب أن نعترف أن كونتي تعامل بطريقة صحيحة. كل لاعب يتعامل مع الضغوط بطريقة مختلفة، ومن الواضح أن الأمر كان صعبا عليه".