Getty Images آلا بوغاتشيفا اكبر نجمات روسيا

دعت آلا بوغاتشيفا ، إحدى أشهر نجمات الغناء في روسيا السلطات الروسية إلى إعتبارها "عميلة أجنبية" تضامناً مع زوجها المناهض بشدة للحرب في أوكرانيا مكسيم غالكين.

ووصفت السلطات الروسية غالكين، أحد نجوم عالم الترفيه في روسيا والذي يقيم في الخارج حالياً، بأنه "عميل أجنبي" يوم الجمعة بسبب معارضته للغزو الروسي لأوكرانيا.

وصفت بوغاتشيفا زوجها على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "وطني روسي حقيقي نزيه ، يريد وضع حد لموت شبابنا من أجل أهداف وهمية".وبوغاتشيفا واحدة من أكبر نجمات الغناء في روسيا منذ عقود عدة.

وقالت إن "أهداف الكرملين الخيالية" في أوكرانيا "تجعل بلادنا منبوذة وحياة مواطنينا صعبة للغاية".

وأضافت أن غالكين، الممثل الكوميدي ومقدم البرامج التلفزيونية والمغني ، أراد "الرخاء لوطنه الأم والسلام وحرية التعبير".

وصنفت الحكومة الروسية في خانة "العميل الأجنبي" العديد من الهيئات الإعلامية ومجموعات الضغط والأفراد الذين يعارضون سياسات الكرملين علانية.

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عندما تتحدث نجمة كبيرة بصوت عال - ستيف روزنبرغ ، محرر الشوؤن الروسية في بي بي سي

آلا بوغاتشيفا نجمة موسيقية كبيرة هنا منذ عقود، أولاً خلال مرحلة الاتحاد السوفيتي حيث بدأت مسيرتها المهنية في الستينيات وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي في روسيا.

إنها فنانة تحظى بشعبية كبيرة باحترام كبير الأمر الذي يجعل موقفها من هجوم روسيا على أوكرانيا يحظى بأهمية خاصة.

إن قولها أن "شبابنا يموتون من أجل أهداف وهمية تجعل بلادنا منبوذة وأن حياة مواطنينا صعبة للغاية" يرجح أن يثير غضب الكرملين.

ويبقى أن نرى ما إذا كان سيكون لذلك أي تأثير على الرأي العام الروسي بشأن ما يسميه الكرملين حتى الآن بـ "عملية عسكرية خاصة".

في أوائل سبتمبر/ أيلول قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف عن غالكين: "من الواضح أنه لم نعد نسير في نفس الطريق. لقد أدلى بتصريحات سيئة للغاية".

وأدان غالكين الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية وقال إنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر لغزو أوكرانيا.

يذكر أن بوغاتشيفا التقت ببوتين في عدة مناسبات.