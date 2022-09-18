في 8 أيلول/سبتمبر ، تلقى الشعب البريطاني خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ورحلت الملكة إليزابيث الثانية بسلام في مقر إقامتها في مرتفعات بالمورال الاسكتلندية، بعد أطول مدّة حكم في التاريخ البريطاني.

PA Media امرأة تكرّم الملكة الراحلة في حديقة هايد بارك قبل أيام من موعد الجنازة

قدّم البريطانيون في جميع أنحاء البلاد، تعازيهم في رحيل الملكة بطرق مختلفة.

Reuters جدارية تكريماً للملكة إليزابث الثانية في لندن

مئات الجنود تدرّبوا في ويندسور وويستمنستر تحضيراً لجنازة الملكة.

PA Media تدريبات لعناصر الحراسة قبل وصول جثنمان الملكة الإثنين إلى ويندسور

اصطف آلاف المعزيين لتقديم العزاء في وفاة الملكة في قاعة ويستمنستر، حيث وُضع النعش بدءاً من 14 أيلول/سبتمبر.

Reuters

الملك تشارلز الثالث ونجله ويليام، أمير ويلز، فاجآ الحضور الذي كان ينتظر لتقديم واجب العزاء.

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وضع تاج "إمبريال ستايت" الشهير على نعش الملكة، ويتألف من حوالي 3000 حجر - بما في ذلك 2868 ماسة و 273 لؤلؤة و 17 حجر ياقوت أزرق، و 11 أحجار زمرد وخمسة أحجار ياقوت. صُنع عام 1937 لتتويج والد الملكة، الملك جورج السادس، وصُمم ليكون أخف وزنًا ومناسباً بشكل أفضل من التاج الذي سبقه، والذي يعود تاريخه إلى الملكة فيكتوريا.

AFP

بعد موكب في قصر باكنغهام، وصل النعش إلى ويستمنستر. وسار الملك تشارلز ونجلاه ويليام وهاري وأفراد آخرون من العائلة الملكية خلف العربة،

Reuters

BBC رسم للملكة من الفنانة إليانور توملينسون بين الورود

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الملك تشارلز وزوجته كاميلا، وصلا من بالمورال ودخلا قصر باكنغهام في 9 سبتمبر/أيلول للمرة الأولى بعد وفاة الملكة.

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تجمّع الآلاف في أنحاء سكوتلاندا لإلقاء التحية على الملكة في رحلتها الأخيرة التي بدأت جنوباً.

Reuters الآلاف انتظروا في رويال مايل في أدنبره مرور موكب نعش الملكة

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بعد الإعلان عن وفاة الملكة في اسكتلندا بدلاً من لندن، جرت سلسلة إجراءات تعرف بعملية "يونيكورن". بداية من تعليق أعمال البرلمان الاسكتلندي، ونقل جثمان الملكة من بالمورال إلى قصر "هوليرود هاوس. وأقام الملك الجديد وقرينته في بالمورال بعد الإعلان الرسمي عن التنصيب، قبل السفر إلى لندن.

PA Media الملك تشارلز بين حرس الشرف في قصر هوليرود هاوس