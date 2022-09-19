AFP

نعش الملكة في رحلته الأخيرة إلى قلعة وندسور، بعد قداس جنائزي في كنيسة ويستمنستر.

BBC

Getty Images

الكلبان المحبوبان للملكة، مويك وساندي، ينتظران في القلعة.

Getty Images

أُحضر النعش إلى وندسور بعد موكب عبر لندن سار فيه أعضاء بارزون من العائلة المالكة، وأعضاء من القوات المسلحة، ومن شرطة الخيّالة الكندية الملكية.

PA Media

Reuters

Getty Images

AFP

AFP

Getty Images

Getty Images

PA Media

جلس أعضاء من العائلة الملكية في طليعة الصفوف بكنيسة ويستمنستر في جنازة الملكة الرسمية، والتي حضرها ألفان من الضيوف.

PA Media

AFP

PA Media

AFP

أسقف كانتربري جاستن ولبي يلقي العظة.

AFP

ارتدى بعض أعضاء العائلة الملكية سترات احتفالية، كما ارتدى البعض ملابس الحداد. وارتدت كاثرين، أميرة ويلز، عقدا من اللؤلؤ كان ينتمي للملكة.

AFP

Getty Images

Getty Images

Getty Images

الجنازة حضرها قادة من حول العالم، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

PA Media

PA Media

امبراطور وامبراطورة اليابان كانا بين الشخصيات العالمية التي سافرت إلى لندن لحضور الجنازة الملكية.

AFP

وحضر ملوك من دول أوروبية، بينها هولندا، والسويد، وإسبانيا.

Reuters

رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس قرأت عظة في القداس، حيث حضر رؤساء وزراء سابقون.