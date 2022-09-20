Getty Images عمال يتفقدون موقع الانهيار الأرضي الذي تسبب فيه إعصار نانمادول في ميماتا بمدينة ميازاكي

حذر عمال الإنقاذ في اليابان من انهيارات طينية وفيضانات نتيجة أحد أسوأ الأعاصير التي تشهدها البلاد في العقود الأخيرة.

وأسفر إعصار نانمادول عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 90 آخرين منذ أن وصل إلى اليابسة في جزيرة كيوشو الواقعة في أقصى جنوبي البلاد صباح الأحد.

وطلبت السلطات من تسعة ملايين شخص إخلاء منازلهم، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 350 ألف منزل.

وهناك توقعات بهطول أمطار تصل إلى 400 ملم (16 بوصة) خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقالت محطة "إن إتش كيه" الحكومية إن رجلا قُتل عندما غمرت المياه سيارته، وتوفي آخر بعد دفنه في انهيار أرضي. ولا يزال شخص آخر في عداد المفقودين، وتشير التقارير إلى إصابة 87 آخرين.

وتسبب الإعصار الهائل في هبوب رياح تصل سرعتها إلى 234 كم/ساعة (145 ميلا في الساعة)، وهو ما أدى إلى تدمير المنازل وتعطيل النقل والأعمال. ويعادل هذا الإعصار إعصارا من الفئة الرابعة أو الخامسة.

Getty Images تقطعت السبل بالركاب في محطة هاكاتا، حيث تم تعليق خدمات القطارات عندما اقترب إعصار نانمادول من كيوشو

Getty Images منظر جوي للمنازل التي غمرتها الفيضانات في كونيتومي بجزيرة كيوشو

وسقطت أمطار غزيرة على العاصمة طوكيو، وعُلقت خدمات خط مترو أنفاق "توزاي" بسبب الفيضانات. وألغيت خدمات القطارات السريعة والعبارات ومئات الرحلات الجوية؛ وأُغلقت المحلات التجارية والشركات. وأظهرت لقطات فيديو محلية انهيارات لأسطح المباني واللوحات الإعلانية.

وأرجأ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا زيارته إلى نيويورك، حيث كان من المقرر أن يلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى يوم الثلاثاء، لرصد ومتابعة تداعيات العاصفة.

Reuters جنود من قوة الدفاع الذاتي اليابانية يقومون بعمليات بحث وإنقاذ في مواقع الانهيارات الأرضية

ومن المتوقع أن تتجه العاصفة شرقا وتمر فوق جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان قبل أن تنتقل إلى البحر بحلول يوم الأربعاء.

وتنبأ علماء بموسم أعاصير نشط هذا العام، متأثرا بظاهرة تُعرف باسم "لا نينا".

كما أن ارتفاع درجات حرارة المياه في المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي نتيجة تغير المناخ قد يؤثر أيضا على تواتر الأعاصير.