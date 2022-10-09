NASA تأمل نيكول أونابو مان أن تلهم الجيل الأصغر من الأمريكيين الأصليين لاتباع خطواتها

يتعين على رواد الفضاء الالتزام بقواعد الوزن الصارمة بشأن ما سيأخذون معهم في رحلاتهم، حيث لا تترك معدات المهمة الفضائية إلا مساحة صغيرة قيّمة للأغراض الشخصية، كما يجب ألا يزيد وزن أي شيء يصطحبه رائد الفضاء عن 1.3 كيلو غرام.

لكن نيكول أونابو مان، لم تكن بحاجة إلى الكثير من التفكير لاختيار ما تريد أخذه معها في رحلتها الفضائية. لقد اختارت شيئاً يرمز إلى تراثها الأصلي.

وتضم بعثة ناسا التي تحمل اسم Crew-5 إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) التي انطلقت يوم الخميس الماضي لأول امرأة من السكان الأصليين، طيارة التجارب السابقة في البحرية الأمريكية نيكول مان البالغة من العمر 45 عاماً.

وتكريما لشعبها "وايلاكي"، حملت معها نيكول، صائدة الأحلام، وهي عبارة عن تميمة من تراث الأمريكيين الأصليين (الهنود الحمر) قدمتها لها والدتها فيكتوريا عندما كانت طفلة كتذكار من عائلتها.

ووفقاً لمؤسسة السكان الأصليين، ترمز صائدات الأحلام إلى الوحدة كما تحمي حاملها.

وقالت رائدة الفضاء لبي بي سي: "هذه القطعة الصغيرة من عائلتي كل ما أحمله في هذه الرحلة".

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كما ستكون مان، قائدة مهمة رحلة سبيس إكس دراغون أيضاً، التي يضم طاقمها زميلها الأمريكي جوش كاسادا ورائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا ورائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا.

ومن المتوقع أن يقضوا ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وقد تحقق مان أيضاً إنجازاً رئيسياً، فهي أولاً واحدة من رواد فضاء برنامج أرتميس، الذي يتضمن إرسال أول امرأة وأول شخص من غير البيض إلى القمر بحلول عام 2026.

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وقالت مان، وهي بالأصل من كاليفورنيا، لبي بي سي عن رحلتها التاريخية: "إنه أمر مثير للغاية".

"آمل حقاً أن تلهم مهمتي جيل الشباب من الأمريكيين الأصليين لمتابعة أحلامهم وإدراك أن بعض تلك الحواجز الموجودة أو التي كانت قائمة قد تحطمت".

وكان أول أمريكي من الهنود الحمر حلق في الفضاء هو جون بينيت هيرينغتون، من شعب تشيكاساو، الذي وصل إلى الفضاء على متن مكوك الفضاء إنديفور، قبل عشرين عاماً.

الحروب والميداليات

درست مان، الهندسة الميكانيكية في جامعة ستانفورد، وأصبحت ضابطاً برتبة عقيد في سلاح مشاة البحرية وقادت طائرات مقاتلة مختلفة.

عملت مرتين على حاملات طائرات كانت تدعم العمليات القتالية في العراق وأفغانستان، وحصلت على ست ميداليات تكريماً لخدمتها في الجيش الأمريكي.

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هذه الرحلة الاستكشافية هي أول رحلة فضاء لمان، منذ أن أصبحت رائدة فضاء في عام 2013.

وهي واحدة من ثمانية أعضاء منالدفعة الحادية والعشرين لرواد الفضاء في وكالة ناسا، والتي تم إعدادها للمشاركة في مهام إلى محطة الفضاء والبعثات المستقبلية المحتملة إلى القمر والمريخ.

هذه هي البعثة الدورية الخامسةإلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيجري الفريق 250 تجربة علمية تقول ناسا إنها ستخدم الحياة على الأرض عدا الاستعداد للاستكشاف البشري خارج الكوكب.

في رحلته عام 2002 ، حمل جون هيرينغتون علم تشيكاسو وناي تقليدي في رحلته التي استغرقت 13 يوماً.