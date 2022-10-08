Getty Images البطولة ستجرى في ألمانيا

تشهد مدينة فرانكفورت الألمانية، الأحد مراسم القرعة الرسمية، للفرق المشاركة في تصفيات بطولة أمم أوروبا، يورو 2024.

ومن بين الفرق الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكرة القدم "اليويفا"، وعددها 55 منتخبا، سيعرف 53 منتخبا المجموعات التي سيتنافسون فيها، حيث يضمن الفريق المستضيف، وهو ألمانيا، المشاركة، بينما تم استبعاد روسيا، بسبب غزوها لأراضي أوكرانيا.

ما الدول التي تستعين بها قطر لتأمين فعاليات كأس العالم؟

أوكرانيا تنضم إلى ملف إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030

وقد ضمن 12 منتخبا المشاركة في الجولة الفاصلة، على الأقل، من التصفيات، بعد نتائجهم في دوري الأمم الأوروبية.

كما حددت نتائج دوري الأمم الأوروبية، موقف الفرق المشاركة في مجموعات التصفيات، ورؤوس هذه المجموعات.

كيف تتم القرعة؟

سيكون هناك 10 مجموعات في المرحلة الأولى للتصفيات، تضم 7منها 5 فرق، والثلاث الأخريات تضم 6 منتخبات، وسوف يحتل كل منتخب من أطراف قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية، رأس إحدى المجموعات، الصغيرة، وهي، هولندا، وإيطاليا، وإسبانيا، وكرواتيا.

ويتأهل فريقان من كل مجموعة، مباشرة إلى النهائيات، علاوة على البلد المستضيف، ليكون العدد 21 منتخبا، ويتبقى 3 أماكن يتأهل إليها المنتخبات عبر بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وستبدأ التصفيات في الثالث والعشرين، من مارس / أذار 2023، وتنتهي، في الحادي والعشرين من نوفمبر / تشرين الثاني 2023.

حاويات السحب

سيتم السحب بعد توزيع المنتخبات حسب المستويات، على 7 حاويات كالآتي:

حاوية دوري الأمم الأوروبية: هولندا- كرواتيا- إسبانيا- إيطاليا.

الحاوية الأولى: الدنمارك- البرتغال- بلجيكا- المجر- سويسرا- بولندا.

الحاوية الثانية: فرنسا- النمسا- التشيك- إنجلترا- ويلز- إسكتلندا- فنلندا- إسرائيل- البوسنة والهرسك- صربيا.

الحاوية الثالثة: أوكرانيا- أيسلندا- النرويج- سلوفينيا- جمهورية إيرلندا- ألبانيا- الجبل الأسود- رومانيا- السويد- أرمينيا.

الحاوية الرابعة: جورجيا- اليونان- تركيا- كازاخستان- لوكسمبورغ- أذربيجان- كوسوفو- بلغاريا- جزر فارو- مقدونيا الشمالية.

الحاوية الخامسة: سلوفاكيا- إيرلندا الشمالية- قبرص- روسيا البيضاء- ليتوانيا- جبل طارق- إستونيا- لاتفيا- مولدوفا- مالطا.

الحاوية السادسة: أندورا- سان مارينو- ليشتنشتاين.

وشهدت القرعة بعض التوجيه، لمنع وقوع بعض المنتخبات في نفس المجموعة، مثل أرمينيا، وأذربيجان، إضافة إلى منتخبي روسيا البيضاء، وأوكرانيا، لأسباب سياسية.

نفس الأسباب أدت لإبعاد منتخب جبل طارق عن إسبانيا، وكوسوفو عن البوسنة والهرسك، وكذلك صربيا.

كما تم السماح بوقوع فريقين فقط، من بين فرق دول الشمال الأوروبي، معا في نفس المجموعة بسبب ظروف الطقس، الباردة جدا، وكثافة الجليد في هذه الدول.

وكذلك بسبب الموقع الجغرافي، لأذربيجان، وكازاخستان، وأيسلندا، على أطراف القارة، فلن تسمح القرعة بوقوع أي منهم، مع أكثر من منتخب واحد، لإحدى الدول على الطرف الآخر من القارة.

المنتخبات الاثنا عشر، التي احتلت قمة المجموعات،في المستويات، إيه وبي وسي، في دوري الأمم، ستضمن مكانا على الأقل في الجولة الفاصلة المؤهلة للنهائيات، وذلك حسب نتائجها.