صادرت البحرية الملكية البريطانية مخدرات تقدر بأكثر من 15 مليون جنيه إسترليني من على متن مركب في بحر العرب.

وعثرت القوات على مئات الكيلو غرامات من مخدر "كريستال ميثامفيتامين" في عملية استغرقت ست ساعات نفذها طاقم الفرقاطة "اتش إم إس مونتروز".

وهذه هي خامس عملية مداهمة للفرقاطة ضد مهربي المخدرات هذا العام.

وقالت كلير طومسون، قائدة الفرقاطة، إن عملية التوقيف شكلت لطمة قوية للعصابات الإجرامية والإرهابيين الذين يستخدمون المخدرات لتمويل أنشطتهم.

وأضافت طومسون: " مطاردة المنظمات الإرهابية والمجرمين ووقف خطوط تمويلهم هو أمر حيوي لأمن بريطانيا وباقي العالم".

وقال متحدث باسم البحرية البريطانية إن الفرقاطة مونتروز أرسلت مروحية لتعقب حركة مركب مشتبه فيه، قبل أن تسيطر عليه عناصر متخصصة من وحدة الكوماندوز 42.

كشف البحث الأولي عن بعض المخدرات، وبعدها عثر فريق الصعود من البحارة ومشاة البحرية على مقصورة مخفية خلف حاجز مزيف على متن القارب الصغير.

في المجموع، كان هناك 870 كجم من كريستال الميثامفيتامين على متن المركب، والتي قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن قيمتها بالجملة 15.5 مليون جنيه إسترليني.

وأرسلت الفرقاطة اتش إم إس مونتروز إلى الشرق الأوسط عام 2019، وكان مقرها ديفنبورت، بليموث.

وصادرت الفرقاطة ما يقدر بنحو 47 مليون جنيه إسترليني من المخدرات وشحنتين غير قانونيتين من الأسلحة حتى الآن هذا العام.

والفرقاطة جزء من القوة المشتركة 150 بقيادة السعودية، وهي شراكة من 38 دولة تشارك في عمليات الأمن البحري عبر البحرين الأحمر والعربي، وأجزاء من المحيط الهندي.