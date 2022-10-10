اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أوكرانيا بتفجير الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، قائلاً إنه "عمل إرهابي".

وقال بوتين إن قوات الاستخبارات الأوكرانية استهدفت تدمير جزء بالغ الأهمية من البنية المدنية الروسية.

وكان يتحدث في اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية في تفجير الجسر، ألكسندر باستريكين.

ويقول مسؤولون إن ثلاثة أشخاص قتلوا في التفجير.

وقال مسؤولون روس إن الضحايا كانوا في سيارة قريبة عندما انفجرت شاحنة.

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وقال بوتين: "ما من شك في أن هذا عمل إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية لروسيا".

وأضاف: " مخططوه ومنفذوه والمستفيدون منه هم أجهزة الأمن في أوكرانيا".

وقال باستريكين إن مواطني روسيا وبعض الدول الأجنبية ساعدوا في التحضيرات للهجوم.

ووفقاً لباستريكين، فقد توصل المحققون إلى أن الشاحنة التي قالوا إنها انفجرت، قد سافرت عبر بلغاريا وجورجيا وأرمينيا وأوسيتيا الشمالية وإقليم كراسنودار.

وأمر بفتح تحقيق في الحادث الذي أسفر عن سقوط أجزاء من الطريق.

ولم يشر المسؤولون الأوكرانيون إلى أن قواتهم وراء الهجوم.

لكن ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نفى اتهامات بوتين.

وكتب أن هناك "دولة إرهابية واحدة فقط هنا" وأن "العالم كله يعرف من تكون".

وقال: "هل يتهم بوتين أوكرانيا بالإرهاب؟ يبدو الأمر مثيرا للسخرية للغاية حتى بالنسبة لروسيا".

يوم السبت، ألمح الرئيس فولوديمير زيلينسكي الى الحادث في خطابه الليلي، قائلا: "اليوم لم يكن يوما سيئا وكان مشمسا في الغالب على أراضي دولتنا".

وأضاف: "لسوء الحظ، كان الجو ملبدا بالغيوم في شبه جزيرة القرم. على الرغم من أنه كان دافئا أيضا".

وأعادت السلطات الروسية فتح جزء الطريق من الجسر جزئيا بعد ساعات من الهجوم ولكن حركة المرور كانت خفيفة.

كما أعيد فتح جزء السكة الحديد من الجسر، حيث اشتعلت النيران في ناقلات النفط.

ويعد الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا، الأطول في أوروبا، طريق إمداد مهم للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

واستخدمت روسيا الجسر لنقل المعدات العسكرية والذخيرة والأفراد من روسيا إلى ساحات القتال في جنوب أوكرانيا.

وكان بوتين افتتح الجسر في عام 2018، بعد أربع سنوات من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

تحليل باولي آدامز - مراسل الشؤون الدبلوماسية

أظهرت لقطات مصورة لكاميرات المراقبة، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، شاحنة، يُزعم أنها من مدينة كراسنودار الروسية، التي تبعد ساعة بالسيارة عن المعبر، تتحرك غرباً على الجسر وقت الانفجار.

وتُظهر اللقطات كرة نارية ضخمة تنفجر خلف الشاحنة وإلى جانبها وهي تصل الى جزء مرتفع من الجسر.

وكانت السرعة التي بدأت بها نظرية الشاحنة المفخخة في الانتشار في الأوساط الروسية مريبة. وأشارت إلى أن الكرملين فضل أن يكون الأمر عملاً إرهابياً على احتمال أكثر إثارة للقلق: أن هذا عمل تخريبي جريء نفذته أوكرانيا.

وقال لي خبير متفجرات سابق في الجيش البريطاني: "لقد رأيت الكثير من العبوات الناسفة كبيرة الحجم محمولة على سيارات خلال عملي". وأكد: "هذا لا يبدو كذلك".

وأضاف أن التفسير الأكثر منطقية هو حدوث انفجار هائل تحت الجسر، ربما تم تنفيذه باستخدام نوع من الطائرات بدون طيار السرية.

وقال: "الجسور مصممة بشكل عام لمقاومة الأحمال الهابطة على سطح السفينة وكمية معينة من التحميل الجانبي من الرياح". وأضاف: "لم يتم تصميمهم بشكل عام لمقاومة الأحمال الصاعدة. أعتقد أن هذه الحقيقة تم استغلالها في الهجوم الأوكراني".

لاحظ بعض المراقبين أنه في أحد مقاطع الفيديو الأخرى لكاميرا الأمن، يظهر شيء يشبه موجة القوس لقارب صغير بجوار أحد دعائم الجسر، قبل جزء من الثانية من الانفجار.